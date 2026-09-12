به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا محمودی عصر شنبه در جریان بازدید میدانی پروژه‌های منطقه گردشگری دره گردو اراک در جمع اصحاب رسانه اظهار کرد: دره گردو از مطالبات جدی شهروندان اراک است و اجرای پروژه‌های این مجموعه بر اساس خواست مردم آغاز شده و بدون وقفه ادامه خواهد داشت.

وی افزود: پروژه دره گردو یک ابرپروژه شهری است که با جدیت در مسیر توسعه قرار دارد و هدف‌گذاری شده است این مجموعه به یکی از قطب‌های مهم گردشگری، رفاهی و خدماتی کشور تبدیل شود.

محمودی تصریح کرد: در سال‌های اخیر، زیرساخت‌های رفاهی، تفریحی و ورزشی متعددی در دره گردو ایجاد و در اختیار شهروندان قرار گرفته است.

وی ادامه داد: پارک آبی از مطالبات دیرینه جوانان اراک است که اکنون در قالب پروژه‌ای عملیاتی در حال تحقق بوده و پروژه‌های دیگر نیز زمینه‌ساز سرمایه‌گذاری، اشتغال و رونق گردشگری و اقتصادی شهر خواهند شد.

شهردار اراک تاکید کرد: پروژه‌های دره گردو علاوه بر توسعه امکانات تفریحی، بستر جذب سرمایه‌گذاری و شکل‌گیری زنجیره اقتصادی و گردشگری اراک را فراهم می‌کنند.

وی افزود: دره گردو با نگاه به آینده اراک در حال توسعه است و این ابرپروژه با وجود دشواری‌ها، به‌عنوان مطالبه مردم با جدیت ادامه خواهد یافت.

محمودی بیان کرد: توسعه دره گردو ادامه خواهد داشت‌ و پروژه‌های مؤثر بر آینده شهر و رفاه شهروندان باید تا تحقق کامل، با جدیت دنبال شوند.