لاریجانی عازم قطر شد/ جزئیات برنامه دیدار های رئیس مجلس

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر،علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی صبح امروز چهارشنبه عازم دوحه پایتخت قطر شد.

براین اساس،لاریجانی با بدرقه سیدمحمدحسن ابوترابی فرد، نایب رییس مجلس، علی افراشته معاون اجرایی و جمعی از مدیران مجلس و همچنین سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی معاون پارلمانی رییس‌جمهور و مسئولان وزارت امور خارجه و سفیر قطر در ایران، تهران را به مقصد دوحه ترک کرد.

در سفر رئیس مجلس به قطر علاءالدین بروجردی و کاظم جلالی رییس و سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس وی را همراهی می‌کنند.

رییس مجلس شورای اسلامی در این سفر با شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی امیر قطر، محمدبن مبارک الخلیفی رییس مجلس شورای قطر و دیگر مقامات بلندپایه این کشور دیدار و گفتگو خواهد کرد.

سفر رییس مجلس شورای اسلامی به دعوت همتای قطری خود و در راستای تحکیم و گسترش و تعمیق روابط سیاسی و پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و قطر انجام می‌شود.