اختصاص 20 میلیارد ریال برای چهاربانده کردن محور میانه - سرچم

محمد اشرف نیا در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز افزود: برای سال آینده نیز 80 میلیارد ریال از طرف وزارت راه و ترابری به این پروژه اختصاص خواهد یافت.

وی با بیان اینکه مناقصه اجرای این پروژه انجام شده است، اظهار داشت: به محض مساعد شدن وضعیت جوی عملیات چهاربانده کردن این محور مواصلاتی آغاز خواهد شد.

معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی طول این محور را 47 کیلومتر اعلام و خاطرنشان کرد: برای اجرای 15 کیلومتر این پروژه قرارداد منعقد شده و بقیه محور پس از اتمام مطالعات، زیر عملیات اجرایی خواهد رفت.

اشرف نیا مجموع اعتبار این پروژه را 700 میلیارد ریال عنوان و خاطرنشان کرد: امید می رود تا سه سال آینده محور چهاربانده میانه - سرچم آماده افتتاح باشد.

وی همچنین با بیان اینکه برای اجرای کامل پروژه راه آهن میانه – تبریز پنج هزار و 800 میلیارد ریال اعتبار لازم است، اظهار داشت:هدفمندی یارانه ها باعث می شود منابع حاصل از اجرای این قانون صرف پروژه هایی نظیر این پروژه شود.

به گفته معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی، راه آهن میانه - تبریز قبل از پایان ماموریت دولت دهم مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.