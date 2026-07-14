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۲۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۵۱

محور هراز دو روز برای اجرای عملیات ایمن‌سازی مسدود می‌شود

محور هراز دو روز برای اجرای عملیات ایمن‌سازی مسدود می‌شود

ساری- پلیس راه فراجا از انسداد کامل محور هراز در روزهای ۲۹ و ۳۰ تیرماه برای اجرای عملیات عمرانی و ایمن‌سازی در محدوده تونل زیارباغ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محور هراز به دلیل اجرای عملیات لق‌گیری و پاکسازی سنگ‌های ناپایدار در محدوده کیلومتر ۹۰ و تونل زیارباغ، به مدت دو روز به طور کامل مسدود خواهد شد.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، این محور در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه، ۲۹ و ۳۰ تیرماه، از ساعت ۸ صبح تا ۱۷ عصر در هر دو مسیر رفت و برگشت بسته خواهد بود.

پلیس راه فراجا با اشاره به ضرورت اجرای این عملیات برای افزایش ایمنی تردد، از رانندگان خواست در زمان اعمال محدودیت، از محورهای جایگزین برای سفر استفاده کرده و پیش از حرکت، آخرین وضعیت راه‌ها را بررسی کنند.

کد مطلب 6887791

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