راه اندازی 8 مرکز بهبود اختلال یادگیری در آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر در سلماس، ولی سمرقندی صبح چهارشنبه در جمع مدیران فرهنگی شهرستان سلماس با اشاره به اینکه با راه اندازی این مراکز دانش آموزان مقطع ابتدایی هشت شهرستان از خدمات آنها برخوردار می شوند، افزود: تاکنون 99 مورد انواع اختلالات یادگیری در میان دانش ‌آموزان ابتدایی شناسایی شده که این امر لزوم توجه ویژه به راه اندازی این مراکز در سایر شهرستانهای استان را دو چندان می کند.

وی همچنین از راه اندازی سه کلینیک حرکات اصلاحی در آذربایجان غربی خبر داد و بیان داشت: راه اندازی این کلینیکها در شهرستانهای ارومیه، میاندوآب و خوی در راستای شناسایی ناهنجاریهای قامتی و اسکلتی در دانش آموزان و معرفی آنها به مراکز درمانی به تصویب شورای آموزش و پرورش استان رسیده است.

مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان غربی با اشاره به فعال بودن 4۱5 مجتمع آموزشی در مناطق محروم استان در سال تحصیلی جاری، اظهار داشت: بر اساس شیوه نامه جدید ابلاغی مشکلات این مجتمع ها بزودی مرتفع شده و سرانه دانش آموزی استان در سال جدید افزایش می یابد.

سمرقندی در از افزایش اعتبار سرویس های روستا مرکزی و شبانه روزی نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: سرانه دانش آموزی استان در سال جدید براساس شاخص اعلامی وزارتخانه بوده و نسبت به سال قبل افزایش خواهد داشت.

وی با بیان اینکه هم اکنون نسبت تراکم معلم به دانش آموز در مقطع ابتدایی 24 درصد، راهنمایی 26.72 و متوسطه 25.98 درصد است، ادامه داد: این در حالی است که با وجود استخدام و بکارگیری یک هزار و 767 نیروی جدید، هنوز کمبود نیروی در مجموعه آموزشی استان محسوس است.

این مقام مسئول بر لزوم اولویت بندی احداث فضاهای آموزشی در استان تاکید و خاطر نشان کرد: متاسفانه طی سالهای گذشته به دلیل عدم برنامه ریزی مناسب در برخی مناطق فضاهای مازاد بر نیاز احداث شده و مناطق نیازمند محروم مانده اند.