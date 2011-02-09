کارهای پیامدار فرهنگی جایگزین کارهای آرشیوی شود

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، مجید مصلحی در دیدار با کارکنان حوزه هنری آذربایجان شرقی تاکید کرد: مسئولان حوزه هنری به انطباق پیام ها با محتوای فکری جاری در حوزه هنری توجه بیشتری داشته باشند.

مصلحی افزود: حوزه هنری در سطح استان ها نه تنها رقابتی با سایر دستگاه های فرهنگی ندارد بلکه تصمیم ساز دستگاه های فرهنگی است و رقابت در حوزه هنری غالباً برسر کارهای زمین مانده فرهنگی است .

وی استان آذربایجان شرقی را در خصوص تکیه به ظرفیت های مردمی در تولیدات هنری پیشرو ارزیابی کرد و ابراز امیدواری کرد با ترکیب هنر و ظرافت با تمام فعالیت های فرهنگی، اسلامی و انقلابی در کنار نخبه گرایی، شاهد آثار عمومی تر برای ایجاد ارتباط عمومی باشیم .

مدیر کل امور استان ها و مجلس حوزه هنری با اشاره به عملکرد حوزه هنری آذربایجان شرقی در گذشته، گفت: رقابت حوزه هنری آذربایجان شرقی بر سر کارهای زمین مانده فرهنگی بوده که امید است این الگوی رقابتی در آینده تغییر یابد.

وی خواستار توجه بیش از پیش به جایگاه فرهنگی شهر تبریز و لزوم حضور گسترده هنرمندان سراسر کشور در این شهر و تبدیل شهر تبریز به پاتوق امن هنرمندان کشور شد .

مصلحی حوزه هنری را در سراسر کشور مترادف با انسان های هنرمندی دانست که به این حوزه آمد و شد می کنند و ادامه داد: مهمترین شاخصه حوزه هنری در مواجهه با هنرمندان در این نکته نهفته است که حوزه هنری را هنرمندان رشته های مختلف با افکار و ایده های نو اداره می کنند.

وی لازمه مدیریت در حوزه هنری را گشادگی سینه و سعه صدر عنوان کرد و گفت: حوزه های هنری استانی می بایستی به دور از بوروکراسی و با نقدپذیری بالا زمینه حضور نسل جوان و اندیشمند با سلایق گوناگون را در حوزه های هنری فراهم کنند .