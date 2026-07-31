به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده عصر امروز جمعه در حاشیه آیین تشییع پیکر مطهر شهیدان مهدی مهدوی‌کیا و سینا سیاه‌نژاد در شهرستان شادگان اظهار کرد: امروز مردم شادگان همیشه در صحنه با حضور باشکوه عشایر و سادات و شیوخ و بزرگان، پیکر پاک دو افسر رشید سپاه اسلام را تشییع می‌کند تا قدردانی خود را از زحمات بی‌وقفه نیروی انتظامی نشان دهد.

وی افزود: شهید مهدوی‌کیا و شهید سیاه‌نژاد از نیروهای شجاع و رشید نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران بودند که در شهرستان شادگان خدمت می‌کردند و در برخورد با اشرار و عناصر مخل امنیت به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

استاندار خوزستان تصریح کرد: این افتخاری بزرگ برای مردم شادگان و خوزستان است که چنین فرزندان برومندی را در دامان خود پرورانده‌اند و نیروی انتظامی نیز همواره در کنار مردم حافظ منافع و امنیت آنان بوده است.

موالی‌زاده ادامه داد: مردم شادگان و خوزستان به‌خوبی می‌دانند این نیروی فداکار با چه ایثار و اخلاصی از مرزهای امنیت و آرامش کشور حراست می‌کند.

وی گفت: حضور پرشور مردم در مراسم تشییع نشانه عمق ارادت آنان به شهدا و قدردانی از امنیت‌آفرینان است و ملت ایران همواره پشتیبان مدافعان امنیت خویش خواهد بود.

استاندار خوزستان با تسلیت به خانواده‌های معظم این دو شهید و مردم شادگان بیان کرد: مسیر این شهیدان، مسیر عزت و سربلندی ایران اسلامی است و همه ما وظیفه داریم با تبعیت از ولایت و پاسداشت خون شهدا این راه نورانی را ادامه دهیم.