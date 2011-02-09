اطاله دادرسی در واحد حقوقی شهرداری کرج کاهش یافت

علیرضا علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: پاسخگویی به استعلام های کلیه مراجع اعم از قضایی و سیستم اداری شهرداری به نحوی که در گذشته موجب اطاله دادرسی و صدور احکام علیه شهرداری و یا نارضایتی دوایر شهرداری و مراجعین می شد هم اکنون به شکل چشمگیری کاهش یافته است.

وی افزود: در این راستا با تهیه و تنظیم شرح وظایف هر یک از کارکنان واحدهای بایگانی، دبیرخانه، دفتر مدیریت کارشناسان مسئول و جانشین مدیریت و مشاورین حوزه حقوقی روند رسیدگی به پرونده ها تسریع می یابد.

این مسئول با اشاره به اینکه با ایجاد ارتباط مناسب با سایر دوایر و مدیریت های شهرداری امکان پاسخگویی مناسبتر فراهم شده است، خاطر نشان کرد: با تحقق این امر در رابطه با دعاوی مطرح شده کیفیت لوایح و دفاعیات به نفع شهرداری از وضعیت مطلوبی برخوردار شده است.

با دفاع کارشناسان در جلسات دادرسی احکام به نفع شهرداری صادر می شود

مدیر حقوقی و اجرائیات شهرداری کرج فراهم کردن امکان حضور مشاورین و کارشناسان برای شرکت در جلسات دادرسی را به نفع شهرداری ذکر کرد و گفت: در گذشته به دلیل عدم حضور کارشناسان و مشاورین در جلسات دادرسی بسیاری از رای ها به نفع شهرداری صادر نمی شد اما هم اکنون با فراهم شدن این امکان علاوه بر بالا رفتن کیفیت دفاع منجر به صدور احکام به نفع شهرداری شده است.

وی تاکید کرد: در این راستا تا پایان آذرماه سال جاری بالغ بر 15 رای بدوی و 7 رای تجدید نظر به نفع شهرداری صادر شده است که در اداره حقوقی بی سابقه است.

علیزاده به تشریح اقدامات و فعالیت های صورت گرفته توسط این معاونت پرداخت و افزود: بازرسی از واحدهای حقوقی مناطق دهگانه، بررسی و پالایش و تفکیک پرونده های موجود در بایگانی و کاهش بسیاری از پرونده های بلاتکلیف و مختومه وهدایت صحیح پرونده های جریانی، تعدیل نیروهای مشاور و کارشناس، به روز رسانی پیگیری ابلاغات، استقرار کارشناس شهرسازی در حوزه حقوقی، تعیین و تفکیک و تقسیم کار از جمله این اقدامات است.

وی بیان کرد: تشکیل کمیسیون حقوقی با اعضاء مشخص شده به تقاضای اداره حقوقی در شهرداری با حضور تعدادی از اعضای شورای شهر، تشکیل جلسات مختلف میان مناطق دهگانه وسازمان ها با مشاورین حقوقی مرکز، ارتباط مشاورین و کارشناسان حقوقی با کارشناسان رسمی منتخب از سوی محاکم از دیگر فعالیتهای این مجموعه است.

این مسئول گفت: الزام مشاورین حقوقی به حضور مستمر در ساعات کاری مشخص، ارتقاء سیستم رایانه ای در مدیریت، کاهش حضور مدیران شهرداری دردیوان عدالت اداری و مراجع قضایی، برقراری ارتباط و هماهنگی لازم با دوایر اجرای احکام دیوان عدالت اداری، ایجاد تغییر نگرش دستگاه قضایی به شهرداری نیز از فعالیتهای این معاونت بوده است.

علیزاده در ادامه شرکت مشاورین در جلسات داخلی به نمایندگی از مدیریت حقوقی، کاهش زمان پاسخگویی به استعلامات، نظارت بر پرونده های موجود، ایجاد ارتباط با سایر دوایر و مدیریت های شهرداری، ارتقاء نقش و جایگاه مدیریت حقوقی در بین سایر مدیریت ها و دوایر شهرداری، توجه جدی به حضور مشاورین و کارشناسان در جلسات رسیدگی و شکایت و ارائه دادخواست ها در خصوص متصرفین اراضی مربوط به شهرداری که توسط اشخاص به صورت عدوانی از جمله اقدامات مدیریت حقوقی و اجرائیات طی این مدت برشمرد.