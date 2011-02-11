نور انقلاب اسلامی ایران هر روز در جهان گسترده تر می شود

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، حجت الاسلام محمدعلی صدوقی در خطبه های این هفته نمازجمعه اظهار داشت: اینکه امروز در کشورهای مختلف اسلامی شاهد خیزشهای جدید هستیم همه از آثار و برکات انقلاب اسلامی ایران است.
وی همچنین با قدردانی از حضور پرشکوه مردم یزد و سایر نقاط استان در راهپیمایی 22 بهمن، اظهار داشت: مردم یزد با حضور همیشگی خود در صحنه همواره در عرصه های مختلف انقلاب اسلامی، افتخارآفرینی کرده اند.
وی خاطرنشان کرد: حضور امروز مردم یزد در راهپیمایی 22 بهمن، برگ زرین دیگری به افتخارات دارالعباده افزود.
صدوقی با اشاره به سخنان امام خمینی (ره) در مورد 22 بهمن بیان داشت: 22 بهمن به تعبیر امام (ره) معجزه قرن بود و این اعجاز هر سال با حضور مردم در اقصی نقاط کشور تکرار می شود.
خطبه های این هفته نمازجمعه یزد به دلیل شرکت مردم از ساعات اولیه صبح در راهپیمایی همچنین سخنرانی حجت الاسلام علی اکبری پیش از خطبه های نمازجمعه، کوتاه و مختصر ایراد شد.
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