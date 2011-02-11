نور انقلاب اسلامی ایران هر روز در جهان گسترده تر می شود

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، حجت ‌الاسلام محمدعلی صدوقی در خطبه‌ های این هفته نمازجمعه اظهار داشت: اینکه امروز در کشورهای مختلف اسلامی شاهد خیزشهای جدید هستیم همه از آثار و برکات انقلاب اسلامی ایران است.

وی همچنین با قدردانی از حضور پرشکوه مردم یزد و سایر نقاط استان در راهپیمایی 22 بهمن، اظهار داشت: مردم یزد با حضور همیشگی خود در صحنه همواره در عرصه‌ های مختلف انقلاب اسلامی، افتخارآفرینی کرده‌ اند.

وی خاطرنشان کرد: حضور امروز مردم یزد در راهپیمایی 22 بهمن، برگ زرین دیگری به افتخارات دارالعباده افزود.

صدوقی با اشاره به سخنان امام خمینی (ره) در مورد 22 بهمن بیان داشت: 22 بهمن به تعبیر امام (ره) معجزه قرن بود و این اعجاز هر سال با حضور مردم در اقصی نقاط کشور تکرار می‌ شود.