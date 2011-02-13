ایران از واردات کاستیک و اتیلن دی کلراید بی نیاز شد

رئیس اداره مهندسی فرآیند و کنترل تولید این پتروشیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در ماهشهر اظهار کرد: پس از صادرات دو کشتی حامل محصولات پتروشمی اروند با تناژ 25 هزار تن به مقاصد کشورهای هند، ترکیه و ایتالیا، صادرات محصول EDC (اتیلن دی کلراید) نیز آغاز شد.

بهمن بهزادی با اعلام این خبر افزود: در خلال چند روز گذشته یک کشتی به تناژ پنج هزار تن به کشور تایوان، کشتی دوم با تناژ دو هزار تن به کشور هند و کشتی سوم با تناژ پنج هزار تن به مقصد چین صادر شد.



وی ارزش کل اتیلن دی کلراید صادر شده را 53 میلیون دلار برآورد کرد و اظهار کرد: بارگیری دو کشتی حاوی اتیلن دی کلراید دیگر با تناژ 10 هزار تن از اوسط بهمن ماه و یک کشتی حاوی کاستیک با 10 هزار تن محصول از اواسط اسفند ماه برای صادرات انجام خواهد شد.



رئیس اداره مهندسی فرآیند و کنترل تولید این پتروشیمی تصریح کرد: پتروشیمی اروند جزو صنایع سبز کشور محسوب شده و محصول تولیدی کلر و مشتقات آن در بیش از 300 کارخانه کوچک و بزرگ کشور کاربرد دارد.



محصول اتیلن دی کلراید در صنعت کاربردهای مختلفی از جمله در تولید مونومر پی وی سی، حلالهای آلی، تولید محصول پرکلرو اتیلن استفاده می شود.