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۲۴ بهمن ۱۳۸۹، ۸:۲۳

ایران از واردات کاستیک و اتیلن دی کلراید بی نیاز شد

ایران از واردات کاستیک و اتیلن دی کلراید بی نیاز شد

اهواز - خبرگزاری مهر: صادرات اولین محموله اتیلن دی کلراید پتروشیمی اروند بزرگترین مجموعه زنجیره کلرآلکالی و پی وی سی دنیا به خارج از کشور آغاز و کشور از واردات این محصول مهم بی نیاز شد.

رئیس اداره مهندسی فرآیند و کنترل تولید این پتروشیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در ماهشهر اظهار کرد: پس از صادرات دو کشتی حامل محصولات پتروشمی اروند با تناژ 25 هزار تن به مقاصد کشورهای هند، ترکیه و ایتالیا، صادرات محصول EDC (اتیلن دی کلراید) نیز آغاز شد.

بهمن بهزادی با اعلام این خبر افزود: در خلال چند روز گذشته یک کشتی به تناژ پنج هزار تن به کشور تایوان، کشتی دوم با تناژ دو هزار تن به کشور هند و کشتی سوم با تناژ پنج هزار تن به مقصد چین  صادر شد.

وی ارزش کل اتیلن دی کلراید صادر شده را 53 میلیون دلار برآورد کرد و اظهار کرد: بارگیری دو کشتی حاوی اتیلن دی کلراید دیگر با تناژ 10 هزار تن از اوسط بهمن ماه و یک کشتی حاوی کاستیک با 10 هزار تن محصول از اواسط اسفند ماه برای صادرات انجام خواهد شد.

رئیس اداره مهندسی فرآیند و کنترل تولید این پتروشیمی تصریح کرد: پتروشیمی اروند جزو صنایع سبز کشور محسوب شده و محصول تولیدی کلر و مشتقات آن در بیش از 300 کارخانه کوچک و بزرگ کشور کاربرد دارد.

محصول اتیلن دی کلراید در صنعت کاربردهای مختلفی از جمله در تولید مونومر پی وی سی، حلالهای آلی، تولید محصول پرکلرو اتیلن استفاده می شود.
کد مطلب 1252359

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