به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ ابن‌الرضا در نشست صمیمانه با اصحاب رسانه که به مناسبت روز خبرنگار برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای رسانه اظهار کرد: امروز اگر از قدرت ملی سخن می‌گوییم، نمی‌توان آن را صرفاً در تجهیزات، یگان‌ها و سامانه‌های رزمی خلاصه کرد؛ قدرت ملی منظومه‌ای به‌هم‌پیوسته از صنعت، علم، فناوری، اقتصاد، سرمایه انسانی، افکار عمومی و رسانه است.

وی با اشاره به تجربه جنگ‌های اخیر افزود: در گذشته ممکن بود رسانه صرفاً به‌عنوان ابزار اطلاع‌رسانی دیده شود، اما تجربه جنگ‌های اخیر نشان داد که رسانه خود یکی از میدان‌های اصلی نبرد است و دشمن پیش از آنکه زیرساخت‌ها را هدف قرار دهد، ذهن‌ها را هدف می‌گیرد.

سرپرست وزارت دفاع ادامه داد: عملیات روانی، جنگ شناختی، تحریف واقعیت، تولید ناامیدی و القای ناتوانی، بخشی از طراحی دشمن برای تضعیف قدرت ملی است و در چنین شرایطی رسانه صرفاً یک ابزار ارتباطی نیست، بلکه بخشی از سامانه بازدارندگی کشور محسوب می‌شود.

سردار سرتیپ ابن‌الرضا تصریح کرد: همان‌گونه که صنعت دفاعی از مرزهای جغرافیایی کشور صیانت می‌کند، رسانه نیز از مرزهای شناختی و ذهنی جامعه محافظت می‌کند؛ چراکه بازدارندگی فقط با موشک ایجاد نمی‌شود و اگر جامعه نسبت به توان ملی خود امیدوار، آگاه و مطمئن باشد، دشمن بخش مهمی از اهداف خود را از دست خواهد داد.

وی با بیان اینکه صنعت دفاعی قدرت تولید می‌کند، اما این قدرت زمانی به بازدارندگی پایدار تبدیل می‌شود که جامعه آن را بشناسد و به آن اعتماد کند، گفت: رسانه حلقه اتصال صنعت دفاعی با افکار عمومی است و خبرنگار دفاعی در تقویت بازدارندگی ملی سهم دارد.

سردار سرتیپ ابن‌الرضا در ادامه با تأکید بر اینکه خبرنگار دفاعی باید منطق پیشرفت صنعت دفاعی را روایت کند و فناوری و تخصص را به زبان مردم ترجمه کند؛ جامعه باید بداند یک فناوری چه مسئله‌ای را حل می‌کند، چه تهدیدی را خنثی می‌سازد و چه اثری بر آینده و بازدارندگی کشور دارد.

وی با اشاره به مفهوم «انقلاب صنعتی دفاعی» گفت: امروز در وزارت دفاع صرفاً در حال تولید محصول نیستیم، بلکه در حال ساختن یک انقلاب صنعتی دفاعی هستیم؛ تحولی که فقط به ساخت یک موشک یا پهپاد جدید محدود نمی‌شود، بلکه شیوه طراحی، مدیریت فناوری، اقتصاد دفاع، زنجیره دانش‌بنیان و الگوی تولید سریع، هوشمند، اقتصادی و متناسب با نیاز میدان نبرد را نیز دربرمی‌گیرد.

سرپرست وزارت دفاع از خبرنگاران دفاعی خواست این تحول را فراتر از اعلام رونمایی محصولات روایت کنند و افزود: باید پرسید یک سامانه چه مسئله‌ای را حل کرده، چه فناوری‌ای پشت آن قرار دارد، چه تهدیدی را خنثی می‌کند، چه اثری بر بازدارندگی کشور دارد و چگونه می‌تواند موجب سرریز فناوری به سایر صنایع شود.

سردار سرتیپ ابن‌الرضا «روایت پیشرفت» را بخشی از خود پیشرفت دانست و گفت: هر دستاورد دفاعی تنها یک قطعه تجهیزات یا یک فناوری جدید نیست، بلکه نمادی از ظرفیت علمی، مدیریتی و صنعتی یک ملت است و پشت هر محصول دفاعی، مجموعه‌ای از دانشمندان، مهندسان، نیروهای عملیاتی، مراکز تحقیقاتی و کارگران قرار دارند که سال‌ها برای رسیدن به آن تلاش کرده‌اند.

وی ادامه داد: خبرنگار دفاعی باید بتواند پشت صحنه این پیشرفت را برای مردم روایت کند و نشان دهد که توانمندی‌های دفاعی کشور حاصل یک تصمیم مقطعی نیست، بلکه نتیجه سال‌ها تحقیق، تجربه‌اندوزی، مجاهدت متخصصان و شکل‌گیری یک زنجیره گسترده از توانمندی‌های داخلی است.

سرپرست وزارت دفاع با اشاره به نقش رسانه در مقابله با عملیات روانی دشمن اظهار کرد: امروز بخش مهمی از تقابل‌ها در میدان افکار عمومی و نبرد ادراک‌ها شکل می‌گیرد و تهدیدهای مکرر، اظهارات مقامات دشمن، فضاسازی‌های رسانه‌ای و القای بحران می‌تواند بخشی از طراحی جنگ روانی برای ایجاد ترس و تردید باشد.

سردار سرتیپ ابن‌الرضا تأکید کرد: رسانه داخلی باید ضمن شناخت این طراحی‌ها، از بازنشر هیجانی و بدون تحلیل پیام‌های دشمن پرهیز کند و مأموریت خود را در تبیین واقعیت، خنثی‌سازی روایت‌های تحریف‌شده و تقویت قدرت شناختی جامعه دنبال کند؛ چراکه هر خبر در حوزه دفاع و امنیت، علاوه بر ارزش خبری، دارای پیوست روانی و ادراکی است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر استقبال وزارت دفاع از مطالبه‌گری رسانه‌ای گفت: مطالبه‌گری حرفه‌ای اگر مبتنی بر شناخت، تخصص و منافع ملی باشد، نه‌تنها مانع پیشرفت نیست، بلکه موتور پیشرفت است.

سرپرست وزارت دفاع افزود: خبرنگار دفاعی باید نقاط ضعف را ببیند، گلوگاه‌ها را شناسایی کند و نیازهای آینده را مطالبه کند؛ گاهی یک سؤال درست می‌تواند مسیر یک پروژه فناورانه را اصلاح کند و از این منظر، رسانه فقط ناظر صنعت دفاعی نیست، بلکه می‌تواند در ارتقای آن نقش داشته باشد.

سردار سرتیپ ابن‌الرضا با اشاره به تحولات فناوری در حوزه دفاعی گفت: هوش مصنوعی، سامانه‌های خودکار، فناوری‌های فضاپایه، داده‌های بزرگ، جنگ الکترونیک و نبردهای شناختی، ماهیت جنگ آینده را تغییر داده‌اند و خبرنگار دفاعی نیز باید همگام با این تحول حرکت کند؛ رسانه‌ای که با فناوری آشنا نباشد، نمی‌تواند روایت دقیقی از آینده دفاع کشور ارائه کند.

وی همچنین خبرنگاران دفاعی را بخشی از سرمایه انسانی حوزه دفاع دانست و بر استمرار ارتباط میان صنعت دفاعی و رسانه تأکید کرد و گفت: نشست‌های تخصصی، بازدیدهای علمی، جلسات هم‌اندیشی، ارائه دستاوردها و دریافت بازخوردهای رسانه‌ای باید از یک برنامه مقطعی به یک فرآیند مستمر تبدیل شود.

سردار سرتیپ ابن‌الرضا در ادامه با تأکید بر ضرورت نگاه فرصت‌محور به تهدیدها اظهار کرد: هر تهدید برای صنعت دفاعی یک مسئله است و هر مسئله باید به یک پروژه فناورانه تبدیل شود؛ رسانه نیز در این فرآیند نقش دارد و اگر نیازهای آینده را درست منعکس کند، می‌تواند به شکل‌گیری اولویت‌های پژوهشی و صنعتی کمک کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: صنعت دفاعی و رسانه دو مسیر جدا از هم نیستند؛ هر دو در حال ساختن قدرت ملی هستند. صنعت دفاعی قدرت را تولید می‌کند و رسانه اعتماد عمومی به این قدرت را می‌سازد و خبرنگاران دفاعی، روایتگران پیشرفت ایران هستند.