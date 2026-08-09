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۱۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۱۷

پهپاد MQ-۹ آمریکا در جیبوتی متلاشی شد+ فیلم

پهپاد MQ-۹ آمریکا در جیبوتی متلاشی شد+ فیلم

پهپاد MQ-۹ آمریکا پس از اعلام وضعیت اضطراری در جیبوتی سقوط کرده و متلاشی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، العهد در کانال تلگرامی خود از سرنگونی یک فروند پهپاد MQ-۹ آمریکایی در جیبوتی خبر داد.

بر اساس اعلام این رسانه، پهپاد MQ-۹ آمریکا در جیبوتی سقوط کرده است.

وبگاه cedar news در این خصوص نوشت: سفارت آمریکا در جیبوتی اعلام کرد که وضعیت پهپادی را که در حریم هوایی جیبوتی دچار حالت اضطراری شده است، زیر نظر دارد و از مردم خواست تا اطلاع ثانوی از محدوده اطراف پایگاه هوایی «شابلی» (Chabelley) دوری کنند.

گزارش ها حاکی از آن است که این پهپاد از عمان به سمت جیبوتی در نزدیکی تنگه باب المندب در حال پرواز بوده است.

تا کنون اخبار و اطلاعات بیشتری در این باره رسانه ای نشده است.

کد مطلب 6912374

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