به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد جهانیان عصر یکشنبه در نشست با خبرنگاران و اصحاب رسانه شهرستان رزن که به مناسبت هفته خبرنگاربا قدردانی از تلاش خبرنگاران اظهار کرد: خبرنگاری شغل سختی است و مزایای مادی آن بسیار محدود است، اما خبرنگاران به دلیل علاقه به اثرگذاری و نقشآفرینی در جامعه همچنان در این عرصه فعالیت میکنند.
وی افزود: خبرنگاران و خبرگزاریها در دنیای امروز بخشی از قدرت جوامع محسوب میشوند و کشورهایی که رسانهها و خبرگزاریهای قدرتمندتری دارند، از قدرت و تاثیرگذاری بیشتری برخوردارند.
فرماندار رزن با بیان اینکه رسانه میتواند در جهتدهی به افکار عمومی نقش مهمی داشته باشد، ادامه داد: اگر به دنبال پیشرفت و توسعه شهرستان هستیم، باید بپذیریم که رسانههای قوی و خبرنگاران توانمند یکی از ارکان این مسیر هستند.
وی با تاکید بر ضرورت تقویت روحیه مطالبهگری خبرنگاران گفت: از خبرنگاران انتظار دارم مطالبات خود را با صلابت، اعتمادبهنفس و شناخت کامل از حقوق مردم و شهرستان مطرح کنند و از بیان مطالبات واقعی نگرانی نداشته باشند.
جهانیان خاطرنشان کرد: مطالبهگری با صلابت و اطمینان میتواند نتیجهبخش باشد و خبرنگاران باید مسائل و مشکلات شهرستان را از مسئولان پیگیری کنند.
وی با اشاره به اینکه خبرنگاران باید در کنار مطالبهگری، دقت و صحت اخبار را نیز مورد توجه قرار دهند، گفت: کیفیت، دقت، صحت و میزان انتشار اخبار از مولفههایی است که میتواند رسانه را در مسیر اثرگذاری بیشتر قرار دهد.
فرماندار رزن با تاکید بر ضرورت حضور رسانهها در جلسات دستگاههای اجرایی گفت: خبرنگاران میتوانند در جلسات مختلف حضور داشته باشند و هیچکس حق جلوگیری از حضور آنها در جلسات غیرامنیتی را ندارد.
وی افزود: تنها در مواردی که موضوع جلسه دارای مسائل امنیتی باشد، مانند جلسات شورای تامین، برگزاری جلسه پشت درهای بسته قابل توجیه است، اما در سایر جلسات باید حضور خبرنگاران و رسانهها مورد توجه قرار گیرد.
جهانیان ادامه داد: اگر مدیری در برابر مطالبه خبرنگار پاسخگو نیست، رسانه میتواند این موضوع را با حفظ احترام و رعایت اصول حرفهای به مردم اطلاعرسانی کند تا افکار عمومی در جریان عملکرد مسئولان قرار بگیرد.
وی با اشاره به نقش خبرنگاران در شکلدهی افکار عمومی گفت: مسئولان باید بدانند که بیشترین ترس و نگرانی هر فردی که در جایگاه مدیریتی قرار میگیرد، باید نسبت به افکار عمومی باشد و رسانهها در شکلدهی این افکار عمومی نقش مهمی دارند.
فرماندار رزن افزود: خبرنگار میتواند یک موضوع را مطرح و آن را تا حصول نتیجه پیگیری کند و این مطالبهگری در بسیاری از موارد میتواند بر عملکرد مدیران و دستگاههای اجرایی تأثیرگذار باشد.
وی با بیان اینکه خود نیز اخبار و مطالب منتشرشده از سوی رسانههای شهرستان را دنبال میکند، گفت: بسیاری از موضوعاتی که خبرنگاران مطرح میکنند، مورد پیگیری قرار میگیرد و رسانهها میتوانند در اصلاح و بهبود عملکرد دستگاهها مؤثر باشند.
جهانیان با بیان اینکه شهرستان رزن خبرنگاران خوب، منصف و صادقی دارد، اظهار کرد: انتظار دارم خبرنگاران با حضور قویتر و فعالتر در همه عرصهها نقش خود را در مسیر پیشرفت شهرستان ایفا کنند.
وی تاکید کرد: شهرستانی که میخواهد کشاورزی آن توسعه پیدا کند باید رسانه قوی داشته باشد، شهرستانی که به دنبال رشد اقتصادی است باید رسانه آن نیز رشد کند و اگر قرار است زیرساختهای مناسبی در شهرستان ایجاد شود، رسانه باید بتواند این ظرفیتها و مطالبات را بهدرستی مطرح و پیگیری کند.
فرماندار رزن همچنین از پیشبینی اعتبار برای حمایت از حوزه رسانه خبر داد و گفت: میتوان امسال حدود ۵۰۰ میلیون تومان از بودجه شهرستان برای این حوزه اختصاص داد.
جهانیان افزود: ممکن است این اعتبار در مرحله نخست بهصورت کامل تخصیص پیدا نکند و بخشی از آن برای مثال ۲۰۰ یا ۳۰۰ میلیون تومان اختصاص یابد، اما باید این حمایت در سالهای آینده نیز تقویت شود.
وی در پایان با تاکید بر ضرورت تقویت جایگاه رسانه در شهرستان گفت: رسانه یکی از ارکان مهم توسعه است و برای شهرستانی که به دنبال جهش و پیشرفت در عرصههای مختلف است، داشتن خبرنگاران قوی، حاضر در میدان و مطالبهگر یک ضرورت است.
نظر شما