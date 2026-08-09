توزیع اسناد مالکیت ۱۰۲ واحد مسکونی شهرک جانبازان اسدآباد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین توزیع اسناد مالکیت واحدهای مسکونی شهرک جانبازان اسدآباد عصر یکشنبه با حضور سلیمان نظری‌دوست فرماندار اسدآباد، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان همدان، حجت‌الاسلام والمسلمین شیخ مرتضی موحدی امام جمعه اسدآباد و رؤسای ادارات راه و شهرسازی و ثبت اسناد و املاک شهرستان در مسجد حضرت ولی‌عصر(عج) برگزار شد.

فرماندار اسدآباد در این مراسم با اشاره به اهمیت رفع مسائل حقوقی و ملکی شهروندان، اظهار کرد: با همکاری فرمانداری، پیگیری‌های مستمر در شورای تامین شهرستان و استان و تلاش اداره کل ثبت اسناد و املاک استان، اداره ثبت اسناد شهرستان و اداره راه و شهرسازی اسناد مالکیت ۱۰۲ واحد مسکونی شهرک جانبازان صادر و به مالکان تحویل شد.

سلیمان نظری‌دوست افزود: مالکان این واحدها نزدیک به ۱۵ سال در انتظار دریافت اسناد مالکیت خود بودند و عواملی از جمله فوت برخی مالکان، هزینه‌های مربوط، مشکلات و نارسایی‌های موجود در نقشه‌ها و دیگر مسائل اجرایی روند صدور اسناد را با تأخیر مواجه کرده بود.

وی بیان کرد: خوشبختانه با پیگیری‌های انجام‌شده و همکاری دستگاه‌های مرتبط زمینه رفع موانع فراهم شد و امروز ۱۰۲ نفر از مالکان اصلی این واحدها، اسناد رسمی مالکیت خود را دریافت کردند.

فرماندار اسدآباد با اشاره به برخی مسائل باقی‌مانده در حوزه مسکن، راه و شهرسازی و صدور اسناد در مناطق شهری و روستایی شهرستان، تصریح کرد: در سال‌های گذشته تعدادی از شهروندان در شهر و روستاهای اسدآباد با مشکلاتی در زمینه اسناد مالکیت مواجه بودند که با حمایت‌ها و پیگیری‌های مستمر فرمانداری و همکاری اداره کل ثبت اسناد و املاک، اداره ثبت شهرستان و اداره راه و شهرسازی، این مسائل به‌تدریج در حال رفع است.