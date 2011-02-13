گشایش موزه فرش اردکان / فرشهای اصیل به موزه اردکان منتقل شود

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، نماینده مردم اردکان در مجلس صبح یکشنبه در مراسم افتتاح این موزه با اشاره به مشکلاتی که هم اکنون صنعت فرش با آن دست به گریبان است، اظهار داشت: عمده ترین مشکلاتی که هم اکنون صنعت فرش کشور با آن دست و پنجه نرم می کند، مشکلات اقتصادی است.

محمدرضا تابش با بیان اینکه فرش از جمله نمادهایی است شکل دهنده فرهنگ ایرانیان است و باید از اضمحلال آن جلوگیری کرد، افزود: فرش دستباف از مواریث فرهنگی و هنری ایرانیان به شمار می رود.

وی با تاکید بر توجه جدی تر مسئولان برای گذر از وضعیت نامناسبی که این صنعت با آن مواجه است، افزود: بیشتر مشکلات گریبانگیر صنعت فرش ایران، اقتصادی است و اگر سیاست دولت بر تثبیت قیمت دلار است باید برای حفظ این میراث کهن که یکی از شاخصه های معرفی فرهنگ ایرانیان به جهان است، همانند بسیاری از تولیدات دیگر یارانه پرداخت شود.

تابش با تاکید بر تعامل و پیوند فارغ التحصیلان رشته های فرش با بافندگان افزود: این تعامل می تواند موجبات ارتقای سطح کیفی و ماندگاری این هنر صنعت پرافتخار ایرانی را فراهم آورد.

رعایت اصالت فرش ایرانی در کنار توجه به سلایق مصرف کننده ضروری است

وی همچنین بر استفاده از مواد اولیه مرغوب، آموزش بافندگان، توجه به سلایق مصرف کننده در عین رعایت اصالت فرش ایرانی و اعطای تسهیلات مناسب بانکی به فعالان این عرصه تاکید و اظهار امیدواری کرد: با حفظ کیفیت و اصالت، این هنر صنعت کهن ایرانی همچنان به عنوان یکی از برجسته ترین موارد معرفی هنر بافندگان این مرز و بوم به جهانیان باشد.

نماینده مردم اردکان در بخش دیگری از سخنان خود با ابراز خرسندی از به ثمر رسیدن پیگیریهای چندین ساله، تاسیس موزه فرش دستباف اردکان را اقدامی ارزشمند و قابل ستایش خواند و آن را گامی موثر در معرفی این میراث ارزنده فرهنگی و هنری ایرانیان دانست.

وی از مسئولان و دست اندرکاران خواست تا این موزه را به عنوان گنجینه ‌ای از فرهنگ و هنراردکان پاس دارند و در تقویت آن بکوشند.

فرشهای اصیل به موزه اردکان منتقل شود

تابش خواستار انتقال فرشهای اصیل اردکان به این موزه شد و از تلاش های انجمن فارغ التحصیلان دانشکده هنر اردکان، میراث فرهنگی استان و شهرستان در ایجاد این موزه قدردانی کرد.

تابش در همین راستا از پیگیریهای صورت گرفته جهت برگزاری گردهمایی فارغ التحصیلان فرش کشور در 12 اسفندماه سال جاری و دومین همایش ملی فرش دستباف ایران در مهرماه سال آینده در شهرستان اردکان خبر داد.

وی از همه مسئولان خواست تا اهتمام لازم را برای هرچه بهتر برگزار کردن این همایشها به کار گیرند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد نیز اظهار داشت: این موزه با اعتباری بالغ بر دو میلیارد ریال از محل مصوبات دور اول سفر هیئت دولت به استان یزد راه اندازی شده است.

بهرام رضایی بر نقش موزه ها در انتقال فرهنگ ها تاکید کرد و راه اندازی این موزه را گامی موثر در راستای انتقال فرهنگ اصیل ایرانی برشمرد.

موزه فرش اردکان در خانه تاریخی افضلی با زیر بنای 492 متر و متعلق به دوره قاجاریه راه اندازی شده و شامل بخشهای مختلفی از مراحل بافت فرش، کتابخانه،نمونه هایی از فرشهای دستباف اردکان، کارگاه بافت و .... است.