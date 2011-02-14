چهار هزار مسجد در استان اصفهان فعال است

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، سید حسن قریشی ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اعلام این خبر افزود: هماکنون چهار هزار مسجد در سراسر استان اصفهان وجود دارد که از این تعداد 700 مسجد در شهر اصفهان فعال شده است.
وی با بیان اینکه تمامی 700 مسجد موجود در سطح شهر اصفهان فعال نیستند، اظهار داشت: از مجموع 700 مسجدی که در سطح شهر اصفهان وجود دارد فقط 450 مسجد فعال است و به صورت روزانه نمازگزاران را در خود جای میدهد.
مدیرکل امور اجتماعی استانداری اصفهان با بیان اینکه ایجاد شرایطی به منظور اقامه نماز در سطح شهر اصفهان پیش بینی شده، تصریح کرد: هماکنون 50 نقطه از سطح شهر اصفهان به ایستگاههایی به منظور اقامه نماز مجهز شده است.
وی با بیان اینکه این برنامهریزی به همت شهرداری اصفهان انجام شده است، اضافه کرد: شهرداری اصفهان برنامهریزی کرده که در 250 نقطه از سطح شهر اصفهان ایستگاههایی به منظور اقامه نماز توسط شهروندان پیش بینی و نصب شود.
قریشی با بیان اینکه این ایستگاهها در آیندهای نزدیک در سطح شهر اصفهان نصب میشوند، بیان داشت: بر اساس زمانبندیهای صورت گرفته تا دو ماه آینده تمامی این 250 نقطه از سطح شهر اصفهان به ایستگاههای اقامه نماز مجهز خواهند شد.
وی در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به اینکه آییننامهها و اساسنامههایی در راستای موضوع اذان و اذانگویی در ادارات توزیع شده است، ادامه داد: به منظور ترویج فرهنگ اذان در سراسر استان اصفهان، آییننامههایی به ادارات و سازمانهای این استان ابلاغ شده و ادارات و سازمانها باید به موضوع اذان توجه ویژه داشته باشند.
مدیرکل امور اجتماعی استانداری اصفهان با اشاره به ضرورت توجه هیئت امنای مساجد به نهادینهسازی فرهنگ اذان در سطح استان، گفت: هیئت امنای مساجد باید در راستای نهادینه سازی فرهنگ اذان در جامعه، پیگیریهای وسیعی را انجام دهند.
وی پخش اذان در سه نوبت صبح، ظهر و عصر را از جمله وظایف مهم مساجد عنوان کرد و افزود: مفاهیم شرع و مسئولان بر این نکته تاکید دارند که اذان و اذانگویی نباید مشکل و سر و صدایی که باعث آزار و اذیت مردم میشود را در جامعه ایجاد کند.
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