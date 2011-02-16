عرضه محصولات نانویی ایرانی در نمایشگاه فناوری نانو ژاپن

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه نانو ژاپن بزرگترین رویداد نمایشگاهی جهان شناخته می شود و هر ساله کشورها و شرکتهای خصوصی مطرح در زمینه فناوری نانو در توکیو محصولات و دستاوردهای خود را در این زمینه عرضه می کند.

در سه سال گذشته تعدادی از شرکتهای ایرانی صاحب فناوری یا محصول در زمینه نانو، با هویت واحد Iran Nano در این نمایشگاه حاضر شده اند امسال نیز هفت شرکت ایرانی در این نمایشگاه اقدام به عرضه دستاوردهای خود کردند.



شرکتهای حاضر شده در این نمایشگاه شامل شرکت نانوسیستم پارس تولید کننده نانوسکوپ، صدور احرار شرق؛ تولید کننده کود نانوکلات آهن، فناوران نانومقیاس؛ تولید کننده دستگاه‌های الکتروریسی و نانوالیاف، پیام آوران فناوری نانو فردانگر؛ تولید کننده دستگاه‌های تولید نانومواد، پوشش‌های نانوساختار؛ تولید کننده دستگاه لایه نشانی به روش اسپاترینگ، زیست پژوهان خاورمیانه؛ تولید کننده نانوجاذب اتیلن و ریف ایران؛ تولید کننده رنگهای ترافیکی می شود.



شرکتهای ایرانی تاکنون بیش از 30 محصول مبتنی بر فناوری نانو تولید کرده اند که حضور ایران در کنار کشورهای صاحب نام در این زمینه، بستر مناسبی را برای شناساندن پیشرفتها و قابلیتهای ایران به دیگر کشورها فراهم می کند.



نمایشگاه فناوری نانو ژاپن در روزهای 16 تا 18 فوریه (27 تا 29 بهمن 1389) در شهر توکیو برگزار خواهد شد.