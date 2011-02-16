تکمیل خانه های بهداشت روستایی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد شریعتی با اشاره به اینکه در این طرح یک هزار خانه بهداشت در کشور ساخته و به بهره برداری می رسد، گفت: ‌در جشن تکمیل شبکه اولویت نخست با ساخت، تجهیز و راه اندازی خانه های بهداشت است.

وی روند اجرای ساخت و راه اندازی خانه های بهداشت در استان خراسان رضوی را مطلوب ارزیابی و اظهار امیدواری کرد: جشن تکمیل خانه های بهداشت در روستاهای بالای 100 خانوار استانهای بزرگ همچون استان خراسان رضوی تا پایان امسال در استان برگزار شود.

بر اساس طرح تکمیل خانه های بهداشت در روستاهای بالای 100 خانوار 170 خانه بهداشت ساخته و به بهره برداری می رسد.