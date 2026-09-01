داوری نمایشنامه اقتباسی متفاوت است؛ اهمیت نوع مواجهه با متن مرجع

به گزارش خبرنگار مهر، سارا الهیان دبیر اجرایی بخش «اقتباسی» دومین دوره جشنواره «آکادمی نمایشنامهنویسان» به ارائه توضیحاتی درباره تغییرات این دوره از این رویداد پرداخت.
الهیان با بیان اینکه در نخستین دوره، تمامی آثار در یک بخش مورد ارزیابی قرار میگرفتند، گفت: در دوره دوم، با توجه به تفاوتهای بنیادین میان نمایشنامه تألیفی و اقتباسی، این ۲ حوزه بهصورت مستقل تعریف شدهاند تا هر اثر بر اساس ویژگیها و معیارهای تخصصی خود مورد ارزیابی قرار گیرد.
وی افزود: نمایشنامه اقتباسی صرفاً بازنویسی یک متن نیست، بلکه فرآیندی خلاقانه از خوانش، تفسیر و بازآفرینی یک اثر ادبی، تاریخی یا هنری است. به همین دلیل، نمیتوان آن را با همان شاخصهایی سنجید که برای یک نمایشنامه کاملاً تألیفی به کار میرود.
دبیر اجرایی بخش «اقتباسی» تأکید کرد: در این بخش، علاوه بر کیفیت دراماتیک اثر، نحوه مواجهه نویسنده با متن مرجع، میزان خلاقیت در بازآفرینی، استقلال اثر تازه و کیفیت تبدیل منبع اولیه به یک نمایشنامه مستقل، از مهمترین معیارهای ارزیابی خواهد بود.
الهیان در پایان اظهار کرد: تفکیک بخش «اقتباسی»، فرصتی برای دیده شدن دقیقتر این گونه مهم از نمایشنامهنویسی است و امیدواریم نویسندگان با ارسال آثار خود، به غنای این بخش و شکلگیری گفتگویی تخصصی درباره هنر اقتباس کمک کنند.
دومین دوره جشنواره «آکادمی نمایشنامهنویسان» به دبیری سید حسن حسینی، با هدف ارتقای جایگاه نمایشنامهنویسی و توسعه شیوههای نوین داوری برگزار میشود و علاقهمندان میتوانند آثار خود را تا ۱۵ شهریور به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.
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