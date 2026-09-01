به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شاتل موبایل، به مناسبت فرارسیدن این سالروز و در راستای قدردانی از همراهی مشترکین گرانقدر، هدیه ویژهای شامل ۶۰ دقیقه مکالمه یا یک گیگابایت اینترنت همراه به تمامی مشترکین این اپراتور اختصاص مییابد که از طریق سیستم «مدیریت اینترنتی حساب» یا اپلیکیشن «شاتل موبایل من» در بخش "پیشنهادات ویژه" قابلیت فعالسازی آن وجود دارد.
توسعه مستمر «سیمکارت هوشمند» در ۹ سال فعالیت شاتل موبایل
شاتل موبایل طی ۹ سال فعالیت خود، توسعه و عرضه راهکارهای نوآورانه در حوزه ارتباطات سیار را در دستور کار قرار داده و در این مسیر، «سیمکارت هوشمند شاتل موبایل» بهعنوان محصولی نوآورانه و انحصاری، یکی از مهمترین محورهای توسعه این اپراتور است.
سیمکارت هوشمند شاتل موبایل با بهرهگیری از قابلیت انتخاب هوشمند شبکه رادیویی، بهصورت مستمر وضعیت شبکههای موجود در موقعیت جغرافیایی مشترک را تحلیل کرده و با انتخاب هوشمند شبکه رادیویی مناسب، امکان بهرهمندی مشترک از شبکه باکیفیتتر را فراهم میکند.
شاتل موبایل همچنین با هدف توسعه قابلیتهای سیمکارت هوشمند و افزایش اختیار مشترکین در مدیریت اتصال شبکه، امکان انتخاب دستی شبکه رادیویی میزبان را فراهم کرده است. بر این اساس، مشترکین میتوانند علاوه بر بهرهمندی از قابلیت انتخاب هوشمند شبکه، از طریق شمارهگیری کددستوری *۱*۸#، مراجعه به سیستم مدیریت اینترنتی حساب یا استفاده از اپلیکیشن «شاتل موبایل من»، وضعیت اتصال سیمکارت خود به شبکه رادیویی میزبان را مشاهده کرده و در صورت تمایل، از میان سه اپراتور دارای شبکه رادیویی کشور، شبکه مورد نظر خود را انتخاب کنند.
در ادامه اقدامات و دستاوردهای شاتل موبایل در مسیر توسعه سیمکارت هوشمند، مشترکین این اپراتور میتوانند از پوشش سراسری ۴G/LTE و۵G بهرهمند شوند؛ قابلیتی که با بهبود کیفیت خدمات ارتباطی و افزایش سرعت اینترنت، تجربهای مطلوبتر از خدمات ارتباطی و عملکرد سیمکارت هوشمند شاتل موبایل را برای مشترکین این اپراتور فراهم کرده است.
ارائه خدمات متنوع ارتباطی و ترکیبی
شاتل موبایل در کنار توسعه فناوری سیمکارت هوشمند، مجموعهای از خدمات و محصولات ارتباطی متنوع را نیز برای مشترکین خود ارائه میکند. از جمله این خدمات میتوان به بستههای اینترنت با قابلیت تمدید خودکار، بستههای پرحجم، متنوع و مقرونبهصرفه اینترنت همراه، بستههای ترکیبی همگرای ثابت و سیار (FMC) و همچنین تعرفه ویژه مصرف آزاد اشاره کرد.
علاقهمندان برای کسب اطلاعات بیشتر درباره خدمات شاتل موبایل و همچنین انتخاب و خرید شمارههای رند و عادی این اپراتور، میتوانند علاوه بر مراجعه حضوری به بیش از ۶۰۰۰ مرکز فروش و خدمات پس از فروش شاتل موبایل در سراسر کشور، از طریق فروشگاه اینترنتی شاتل موبایل اقدام کرده یا با شماره ۰۹۹۸۱۰۰۰۰۰۰ تماس بگیرند و سیمکارت را درب منزل یا محل کار خود، تحویل بگیرند.
اطلاعات بیشتر درباره مراکز فروش و خدمات پس از فروش از طریق بخش "فهرست مراکز فروش و خدمات" وبسایت شاتل موبایل در دسترس است.
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