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۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۱۲

رفع تصرف ۱۰۴۲ مترمربع از اراضی دولتی در تفت

رفع تصرف ۱۰۴۲ مترمربع از اراضی دولتی در تفت

یزد - فرمانده انتظامی استان یزد از رفع تصرف ۱۰۴۲ مترمربع از اراضی دولتی به ارزش بیش از ۵۷ میلیارد ریال در شهرستان تفت و دستگیری دو متهم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی پلیس یزد، سردار علیرضا دلیری اظهار داشت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان یزد پس از کسب خبری مبنی بر تصرف غیر قانونی اراضی دولتی در شهر تفت به بررسی موضوع پرداختند.

وی افزود: ماموران پلیس با اخذ مجوز قضائی، دو متهم را که اقدام به تصرف ۱۰۴۲ متر مربع از اراضی دولتی در یکی از روستاهای شهرستان تفت کرده بودند دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی استان یزد خاطرنشان کرد: این ملک که کارشناسان ارزش آن را بیش از ۵۷ میلیارد ریال برآورد کردند رفع تصرف شد و متهمان پس از تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شدند.

کد مطلب 6934038

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