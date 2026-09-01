به گزارش خبرگزاری مهر، امید توکلی مدیرعامل یک شرکت دانش‌بنیان پستی به یکی از پروژه‌های فناورانه این شرکت اشاره کرد و گفت: در حال حاضر، پلتفرم جدیدی را راه‌اندازی کرده‌ایم و مجوز اپراتور پستی نیز دریافت کرده‌ایم. بر همین اساس، همکاری با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را در حوزه جمع‌آوری و توزیع اسناد تک‌برگ آغاز کردیم. پیش از این، هزینه جمع‌آوری و توزیع اسناد در استان‌ها یکسان نبود و ارقام متفاوتی دریافت می‌شد؛ در برخی نقاط، این مبلغ بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان بود. در طرح جدید، قیمت خدمات در سراسر کشور یکپارچه شد و اکنون این خدمت با هزینه حدود ۲۹۵ هزار تومان در کشور از سوی این شرکت پستی ارائه می‌شود.

جمع‌آوری و توزیع اسناد تک‌برگ با اپراتور پستی دانش بنیان

توکلی ضمن اشاره به اینکه اجرای هم‌زمان پروژه در ۳۱ استان، کار بسیار سنگینی بود، گفت: برای انجام این مأموریت (جمع‌آوری و توزیع اسناد تک‌برگ)، باید در حدود ۵۶۴ واحد ثبتی در سراسر کشور نیرو مستقر می‌کردیم و این واحدها تجهیز می‌کردیم. تهیه این تجهیزات در شرایطی انجام شد که کشور با تحریم و دشواری‌هایی در تأمین و ورود کالا روبه‌رو است. با وجود این شرایط، تجهیزات لازم تهیه و در اختیار نیروهای مستقر در واحدهای ثبتی قرار گرفت.

اشتغالزایی پروژه دانش بنیان برای یک‌هزار و ۶۰۰ نفر

مدیرعامل این شرکت دانش بنیان ضمن اشاره به اینکه این پروژه تاکنون برای حدود یک‌هزار و ۶۰۰ نفر اشتغال‌زایی ایجاد کرده است، گفت: از ابتدای مردادماه که اجرای پروژه در سراسر کشور آغاز شد تا امروز، حدود دو ماه گذشته است. در همین مدت کوتاه، بخش زیادی از مشکلات ابتدایی رفع شده و فرآیندها به شرایط مطلوب‌تری رسیده‌اند.

میانگین زمان جمع‌آوری و توزیع اسناد در شهرستان‌ها به یک روز رسید

این فعال فناور افزود: در روزهای نخست اجرای پروژه، میانگین زمان جمع‌آوری و توزیع اسناد در شهرستان‌ها حدود ۶ روز بود؛ اما اکنون در بیشتر شهرستان‌های کشور، زمان جمع‌آوری به یک روز رسیده است. به‌محض صدور سند، در همان روز، عملیات تحویل و جمع‌آوری انجام می‌شود. در برخی شهرها نیز زمان ارائه خدمت به ۴۸ ساعت رسیده است. در تهران، به دلیل وسعت و شرایط خاص استان، در آغاز کار با مشکلات بیشتری مواجه بودیم و فرآیند جمع‌آوری اسناد در مقطعی حدود ۱۰ روز زمان می‌برد.

وی گفت: با این حال، اکنون زمان جمع‌آوری در تهران به حدود ۲۴ تا ۴۸ ساعت رسیده و در بخش توزیع نیز اسناد حداکثر ظرف ۴۸ ساعت به دست متقاضیان می‌رسد. به‌محض صدور سند و تحویل آن به واحد ثبتی و سپس مجموعه صاپست، سند در بازه ۴۸ ساعته به متقاضی تحویل داده می‌شود. این روند از اوایل مرداد بهبود یافت و از اواسط مردادماه به وضعیت مطلوب‌تری رسید. پیگیر هستیم تا زمان ارائه خدمت در تهران نیز به ۲۴ ساعت کاهش پیدا کند و امیدواریم این هدف در کمتر از دو هفته آینده محقق شود.

تحول لجستیک با ربات‌های ایرانی و هوش مصنوعی

توکلی با اشاره به استفاده از فناوری‌های نوین در عملیات لجستیکی گفت: برای کاهش زمان پردازش و توزیع اسناد، در حوزه سورت از دستگاه‌های رباتیک استفاده کرده‌ایم. همچنین، برای مدیریت و بهینه‌سازی عملیات توزیع، با یکی از شرکت‌های فعال در حوزه هوش مصنوعی همکاری و قرارداد منعقد کرده‌ایم.

مدیرعامل شرکت خدمات پستی صاپست افزود: هدف از این همکاری، استفاده از ظرفیت هوش مصنوعی برای کوتاه کردن مسیرها، بهبود زمان‌بندی و رساندن اسناد به متقاضیان در کمترین زمان ممکن است. این فناوری در بخش توزیع و برنامه‌ریزی مأموریت راکبان مورد استفاده قرار می‌گیرد. در بخش سورت نیز به‌زودی از سامانه‌ای رونمایی می‌شود که عملیات لجستیک و تفکیک اسناد در آن به‌صورت کاملاً رباتیک انجام خواهد شد. در این سامانه، دخالت نیروی انسانی در فرآیند سورت به حداقل می‌رسد و ربات‌ها می‌توانند به‌صورت شبانه‌روزی عملیات جداسازی و دسته‌بندی اسناد را انجام دهند.

توکلی ضمن بیان این مطلب که در فاز پایلوت استان تهران، ۳۶ ربات به کار گرفته شده‌اند، اظهار کرد: با استفاده از این ربات‌ها، دیگر نیازی نیست عملیات سورت به ساعات کاری روز محدود شود. ربات‌ها می‌توانند در طول شب نیز اسناد را دسته‌بندی کنند تا عملیات توزیع در روز بعد با سرعت بیشتری انجام شود.

وی افزود: پایلوت رباتیک از استان تهران آغاز شده است و پس از ارزیابی نتایج و اطمینان از کارایی سامانه، این فناوری در کلان‌شهرها نیز توسعه می‌یابد. مشهد و استان خراسان رضوی، فارس، خوزستان و مازندران از جمله نقاطی هستند که در برنامه توسعه این فناوری قرار دارند. پس از اجرای موفق در کلان‌شهرها، برنامه داریم به‌تدریج این مدل را در شهرستان‌های کوچک‌تر نیز توسعه دهیم. به اعتقاد ما، صاپست می‌تواند نخستین شرکت پستی خصوصی باشد که از این سطح از رباتیک در حوزه سورت اسناد استفاده می‌کند.

توکلی درباره تمهیدات شرکت برای پاسخگویی حضوری به متقاضیان در تهران نیز گفت: به دلیل حجم بالای عملیات در پایتخت، سه مرکز مرتبط با خدمات اسناد در نظر گرفته‌ایم. یکی از این مراکز در محدوده میرداماد مستقر شده است تا افرادی که اسنادشان با تأخیر مواجه شده یا در روند دریافت آن مشکل دارند، بتوانند مراجعه و مسائل خود را مطرح کنند. همچنین برای اسناد عودتی نیز سازوکاری در نظر گرفته شده است؛ به این معنا که اگر سند یک‌بار به نشانی متقاضی ارسال شود و فرد در محل حضور نداشته باشد، بتواند برای دریافت سند خود به مرکز تعیین‌شده مراجعه کند.

راه اندازی سامانه هوشمند برای رصد آنلاین وضعیت اسناد

وی در ادامه از راه‌اندازی سامانه و اپلیکیشن جدید این شرکت خبر داد و گفت: به‌تازگی سامانه‌ای راه‌اندازی شده است که در آن، به‌محض انجام نقل‌وانتقال سند در دفاتر اسناد رسمی، یک پیامک حاوی لینک برای متقاضی ارسال می‌شود. افراد با ورود به لینک و نصب اپلیکیشن می‌توانند وضعیت سند خود را به‌صورت لحظه‌ای مشاهده و رهگیری کنند. در این سامانه، مسیر سند از دفترخانه، تحویل به واحد ثبتی، صدور سند، تحویل به واحد صاپست، واگذاری به راکب و در نهایت تحویل به متقاضی، مرحله‌به‌مرحله قابل مشاهده است.

توکلی با بیان این مطلب که این سامانه با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجرا شده است، گفت: در این اپلیکیشن، بخشی برای ثبت شکایت نیز پیش‌بینی شده است. اگر در زمان توزیع، مشکلی رخ دهد یا راکب در انجام وظیفه کوتاهی کند، متقاضی می‌تواند موضوع را به‌صورت لحظه‌ای در سامانه ثبت کند تا پیگیری شود.

مدیرعامل این شرکت دانش بنیان افزود: بخش دیگری از این اپلیکیشن به هوش مصنوعی اختصاص دارد. در این بخش، سؤال‌های متداول و مشکلات رایج کاربران پیش‌بینی شده و افراد می‌توانند با وارد کردن بارکد خود، پاسخ پرسش‌هایشان را از سامانه هوشمند دریافت کنند. با استفاده از این قابلیت، در بسیاری از موارد نیازی به تماس با مرکز تماس نیست؛ زیرا سامانه هوشمند می‌تواند به‌صورت لحظه‌ای، اطلاعات و پاسخ‌های مورد نیاز متقاضی را در اختیار او قرار دهد.

توکلی با اشاره به توسعه دامنه خدمات این شرکت گفت: این شرکت در پروژه‌های مرتبط با ثبت شرکت‌ها نیز فعالیت دارد. به همین دلیل، بخش ثبت شرکت‌ها را نیز به سوپر اپلیکیشن جدید اضافه کرده‌ایم تا کاربران بتوانند وضعیت درخواست‌ها و مراحل مرتبط با ثبت شرکت را نیز به‌صورت لحظه‌ای پیگیری کنند. در حوزه اجرائیات ثبت و گواهی‌های اجرایی نیز اقداماتی برای اتوماسیون فرایندها در حال انجام است. هدف این است که افرادی که پرونده یا درخواستشان در این بخش قرار دارد، بتوانند از طریق همین اپلیکیشن، مراحل پرونده را رصد کنند؛ از جمله اینکه درخواست در چه مرحله‌ای است، به حساب تبدیل شده، بازگشت خورده یا وضعیت دیگری دارد.

وی ضمن قدردانی از حسن اعتماد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به صاپست، از شهروندان بابت برخی اختلالات و کاستی‌های ایجادشده در روزهای نخست آغاز فعالیت این شرکت در فرآیند توزیع اسناد مالکیت عذرخواهی کرد و گفت: بدون تردید با رفع موانع و چالش‌های اولیه، خدمات پستی با بالاترین کیفیت و در شأن شهروندان ارائه خواهد شد.

مدیرعامل شرکت خدمات پستی صاپست همچنین از رونمایی قریب‌الوقوع از طرح‌ها و برنامه‌های جدید این شرکت خبر داد و افزود: به‌زودی از مجموعه‌ای از طرح‌ها و برنامه‌های جدید صاپست با هدف ارتقای کیفیت خدمات، توسعه خدمات هوشمند و بهبود تجربه مشتریان رونمایی خواهد شد.