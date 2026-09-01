۲۴ کیلوگرم تریاک در ماهشهر کشف شد

سرهنگ کامران خوشناموند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در اجرای طرح پاکسازی مناطق آلوده و برخورد با فروشندگان مواد مخدر، ماموران پلیس با رصد فنی و اطلاعاتی، فردی که در امر تهیه، توزیع، حمل و جابه‌جایی مواد مخدر از مبدأ استان‌های جنوبی کشور به مقصد استان خوزستان داشت را شناسایی و دستگیری او در دستور کار مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان و این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: پس از هماهنگی قضائی، مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با همکاری عوامل یگان امداد و کلانتری‌های ۱۱ و ۱۲ به محل مورد نظر اعزام شدند و در بازرسی از یک دستگاه خودروی سمند پارک‌شده در حیاط منزل شخصی، ۲۴ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان ماهشهر بیان کرد: ماموران پلیس پس از کشف مواد، نسبت به انتقال مواد مکشوفه به مقر اقدام و خودروی حامل مواد مخدر نیز توقیف و برای سیر مراحل قانونی به پارکینگ منتقل شد.

این مقام انتظامی با بیان اینکه در این خصوص یک متهم دستگیر شد، اظهار کرد: پلیس از هیچ تلاشی برای مقابله با سوداگران مرگ و افزایش احساس امنیت در جامعه کوتاهی نخواهد کرد.