ری لیوتا هم به "تجارت کوگان" پیوست

به گزارش مهر، به نقل از امپایر آنلاین پیش از این حضور بازیگران نامداری چون برد پیت، جیمز گاندولفینی، خاویر باردم، سم راک ول، کیسی افلک، مارک روفالو، وینسنت کوراتولا و ریچارد جنکینز در این فیلم قطعی شده بود.



"تجارت کوگان" با اقتباس از رمانی به همین نام نوشته جورج هیگینز منتشر شده در سال 1974 و به کارگردانی اندرو دامینیک ساخته می‌شود. در این فیلم برد پیت نقش جکی کوگان یک تبهکار حرفه‌ای را بر عهده دارد و لیوتا هم قرار است نقش یکی از دوستان او را بازی کند.



برادران واینستین همراه با پیت تهیه فیلم "تجارت کوگان" را بر عهده گرفته‌اند و فیلمبرداری فیلم تا دو هفته دیگر در نیواورلئان آغاز می‌شود. قرار است فیلم اوایل سال 2012 اکران شود.



ری لیوتا که با حضور در فیلم "دوستان خوب" مارتین اسکورسیزی نام خود را بر سر زبان‌ها انداخته بود اخیرا با ایفای نقش در دو فیلم مستقل "پسر هیچ کس" و "جزئیات" در جشنواره ساندنس خوش درخشیده بود. او پس از بازی در "تجارت کوگان" بلافاصله سر صحنه فیلم "وندرلاست" می‌رود.