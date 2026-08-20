سرهنگ مهدی الهیراد در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نیمه دوم سال گذشته و پس از اطلاعرسانی رسمی، ۱۶۰ اثر از خراسان شمالی به دبیرخانه چهاردهمین مرحله استانی شعر دفاع مقدس و مقاومت ارسال شد که آثار منتخب پس از تجلیل در مرحله استانی، برای شرکت در بیستوهفتمین کنگره سراسری شعر دفاع مقدس و مقاومت به دبیرخانه این کنگره ارسال شدند.
وی افزود: آثار ارسالشده به بیستوهفتمین کنگره ملی شعر دفاع مقدس در ۶ محور شامل «میراثهای ماندگار دفاع مقدس»، «دفاع مقدس و شعر مقاومت اسلامی و امنیت ملی»، «شعر دفاع مقدس با بهرهگیری از مضامین عاشورایی»، «شعر دفاع مقدس، ولایتمحوری و جهاد تبیین»، «تجلی مردم در شعر دفاع مقدس» و «شعر دفاع مقدس در موضوعات کودک و نوجوان» به رقابت پرداختند.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت خراسان شمالی ادامه داد: پس از داوری در سطح کشوری، اثر مرتصی گریوانی، شاعر بجنوردی در بخش «تجلی مردم در شعر دفاع مقدس» موفق به کسب رتبه سوم کشور شد.
الهیراد بیان کرد: این موفقیت نشاندهنده ظرفیت و توانمندی شاعران خراسان شمالی در حوزه ادبیات دفاع مقدس و مقاومت است و باید زمینه برای حضور بیشتر هنرمندان استان در رویدادهای ملی فراهم شود.
وی با اشاره به ظرفیتهای موجود برای خلق آثار جدید گفت: امروز سوژههای فراوانی برای نوشتن در اختیار نویسندگان و شاعران قرار دارد و حوادث جنگ ۱۲ روزه و همچنین جنگ رمضان ظرفیت خلق آثار ماندگار را فراهم کرده است.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت خراسان شمالی خاطرنشان کرد: بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس بهطور جدی از هنرمندان فعال در این حوزه حمایت میکند تا هنرمندان بتوانند عاطفه و احساس شاعرانه خود را به ثبت برسانند و در حوزه حماسه و ایثار گام بردارند.
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