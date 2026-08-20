تجلیل از خانواده های شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه در تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد تقی اختیاری روز پنجشنبه در آیین تجلیل از خانواده های معظم شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه در تبریز گفت: در قرآن کریم پروردگار متعال می‌فرماید شهدایی که در راه خدا جانشان را تقدیم می‌کنند مرده نیستند بلکه زنده هستند و نزد خدا از روزی متنعم هستند.

نماینده دفتر مرجع عالیقدر تشیع آیت الله سیستانی با اشاره به اینکه آیت الله سیستانی فرمودند برای عزیزانی که در مناطق محروم ایران هستند توجه ویژه‌ای داشته باشیم گفت:تاکنون از سوی دفتر آیت الله سیستانی در استان تهران بیش از ۴ میلیون دلار کمک شده است و امروز هم هدیه ایشان را به خانواده معظم شهدا تقدیم خواهیم کرد.

بهرام سرمست با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ‌های تحمیلی گفت: شهدای ما برای حفظ کیان ایران اسلامی جان عزیزشان را تقدیم کردند.

استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه تکریم و تعظیم خانواده معظم شهدا از رسالت‌ها و وظایف اصلی همه ماست گفت:خانواده معظم شهدا دین بزرگی بر گردن همه ما دارند و ما هم وظیفه داریم راه شهیدان را ادامه دهیم.

گفتنی است در پایان مراسم از خانواده های معظم شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه تجلیل شد.