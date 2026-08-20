به گزارش خبرنگار مهر، ناصر عبداللهیان ظهر پنجشنبه در نشست خبری با خبرنگاران که در اداره برق پارس آباد برگزار شد، اظهار کرد: همزمان با هفته دولت، پروژه‌هایی با اعتبار بالغ بر ۶۰۰ میلیارد تومان در سطح استان به بهره‌برداری می‌رسد که ۹۵ میلیارد تومان از این اعتبار سهم شهرستان پارس آباد است.

وی با اشاره به وضعیت مصرف برق در استان اردبیل افزود: ۸۵ درصد مشترکان استان الگوی مصرف برق را رعایت می‌کنند و مدیریت مصرف، به‌ویژه در شهرستان گرمسیری پارس‌آباد، اهمیت ویژه‌ای دارد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف برق گفت: تنظیم دمای وسایل سرمایشی و رعایت الگوی مصرف باید مورد توجه مشترکان قرار گیرد و در ساعات اوج مصرف نیز از استفاده همزمان از لوازم برقی پرمصرف خودداری شود.

عبداللهیان از هوشمندسازی بخشی از کنتورهای مشترکان استان خبر داد و ادامه داد: تاکنون ۵ هزار و ۶۰۰ کنتور خانگی و تجاری هوشمندسازی شده که از این تعداد، ۳ هزار و ۳۰۰ کنتور مربوط به مشترکان خانگی و ۲ هزار و ۳۰۰ کنتور مربوط به مشترکان تجاری است.

وی با اشاره به اینکه اجرای طرح‌های گسترده‌ای در حوزه مدیریت مصرف و توسعه زیرساخت‌های انرژی در این استان در حال اجرا است، تاکید کرد: با اشاره به اجرای طرح مهتاب ( مدیریت هوشمند تلفات انرژی) از جمع‌آوری ۵ هزار و ۶۱۰ انشعاب غیرمجاز در سطح استان اردبیل خبر داد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل در ادامه به اجرای طرح بهارستان در شهرستان پارس‌آباد اشاره کرد و گفت: این طرح با محوریت اصلاح و بهسازی شبکه‌های فرسوده در ۲۷ روستای شهرستان تعریف شده و برای اجرای آن بیش از ۴۰ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته است.

وی با بیان اینکه پیشرفت فیزیکی طرح بهارستان در پارس‌آباد به حدود ۸۰ درصد رسیده است، افزود: بخش قابل توجهی از عملیات اجرایی این طرح انجام شده و روند تکمیل پروژه‌ها ادامه دارد.