محمد عباسی در گفتگو با مهر با اعلام اینکه در خصوص آخرین وضعیت تعاونی های فعال در کشور، گفت: هم اکنون در قالب فعالیت 360 هزار تعاونی بیش از 15 میلیون نفر از مردم به شکل منسجم و داوطلبانه فعالیت دارند.

وزیر تعاون با بیان این مطلب که اعضای تعاونی ها علاقمند هستند تا با سرمایه های خودشان بنگاه های اقتصادی را راه اندازی کنند، اظهار داشت: خوشبختانه روند تشکیل تعاونی ها رو به گسترش است.

عباسی به موضوع ایجاد و گسترش تعاونی های دانش بنیان به عنوان نسل جدیدی از تعاونی ها در کشور اشاره و تاکید کرد: اینکه امروز جوانان کشور مسیر رشد و تعالی علمی خود را در قالب تعاونی های دانش بنیاد دنبال می کنند و از این طریق منسجم می شوند، خود نشان از تحرکات مناسب در بخش تعاون است.

وی خاطر نشان کرد: برای این منظور با همکاری دولت و حمایتی که انجام می شود در تلاش هستیم تا با ایجاد تعاونی های دانش بنیان، مسیر تعالی علمی را در دنیا طی کنیم.

وزیر تعاون بیان داشت: امسال ایجاد تعاونی های مربوط به هوا و فضا را در قالب تعاونی های دانش بنیان و تعاونی های بیوتکنولوژی آغاز خواهیم کرد، که این اقدامات علاوه بر تعاونی های مصرف و تولید که تاکنون فعالیت داشته اند، فرصت های جدیدی را برای حضور مردم در قالب تعاونی ها ایجاد می کند.

به گفته عباسی، مواضع جدید نیز فرصت های جدیدی برای حضور مردم در تعاونی ها خواهد بود و نکته مهم بر این است که نشان می دهد طبقات پایین جامعه عمدتا با تعاونی ها دلبستگی پیدا کرده اند.

وی سپس به اقدامات دولت در گسترش اقتصاد تعاونی در کشور اشاره کرد و گفت: با اقدامات صورت گرفته و در فاصله سال های گذشته حدود 75 هزار از همه گرایش های تعاونی ایجاد شد .

وزیر تعاون ایجاد تعاونی های جدید را نشان دهنده امیدوار شدن مردم به اقتصاد تعاونی دانست و تصریح کرد: اخیرا نیز حدود 730 تعاونی به صورت همزمان در کشور با سرمایه ای بالغ بر 700 میلیارد تومان و متشکل از سرمایه های خرد مردم ایجاد شد.

عباسی، 60 درصد کل سرمایه های موجود در تعاونی های جدید را آورده خود مردم دانست و بیان داشت: از این طریق مردم سرمایه های خرد خود را برای ایجاد 20 هزار فرصت شغلی به میدان آوردند.