سالانه 200 هزار متر مربع فرش دستباف در یزد تولید می شود

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، محراب اسکندری شامگاه چهارشنبه در مراسم افتتاح چهارمین نمایشگاه فرش دستباف استان یزد اظهار داشت: ارزش این میزان فرش تولید شده، بیش از 400 میلیون ریال است که 70 درصد از این میزان عاید بافندگان می شود.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر 70 هزار بافنده فرش در استان یزد مشغول تولید فرش دستباف هستند که 40 هزار نفر از این تعداد فعال و بقیه به صورت مقطعی فعالیت می کنند.

اسکندری با تاکید بر اینکه فرش دستباف یک کالای سرمایه ‌ای است، بر ترویج فرهنگ استفاده از فرش دستباف در خانواده‌ های ایرانی تاکید کرد .

رئیس سازمان بازرگانی استان یزد اظهار داشت: نمایشگاه امسال به صورت راهبردی و با نگاهی متفاوت و در قالبی فرهنگی برگزار شده است.

اسکندری با بیان اینکه این نمایشگاه با هدف بازیابی رونق فرش دستباف یزد برگزار می‌ شود، اظهار امیدواری کرد: این نمایشگاه سبب بازاریابی و رونق دیگر فعالیت‌های مرتبط در زمینه فرش شود.