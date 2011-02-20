۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۳:۰۲

750 میلیون ریال جوایز صادراتی به صادرکنندگان استان مرکزی پرداخت شد

اراک - خبرگزاری مهر: معاون توسعه تجارت خارجی سازمان بازرگانی گفت: 750 میلیون ریال جوایز صادراتی به صادرکنندگان استان مرکزی از ابتدای سال تاکنون پرداخت شده است.

جعفر اصغری ارزش در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: 43 پرونده جوایز صادراتی نیز از سوی صادرکنندگان استان مرکزی که شامل هزار و 31 فقره اظهارنامه صادراتی است به سازمان بازرگانی تحویل شده است. 

وی جوایز صادراتی این پرونده ها را بالغ بر 4.9 میلیارد ریال عنوان کرد وافزود: جهت پرداخت سایر پرونده های جوایز صادراتی لیست شرکتها به سازمان توسعه تجارت ایران ارسال و پیگیریهای لازم صورت گرفته است.

وی تصریح کرد: طی 10 ماهه امسال حدود 100 هزار تن صادرات غیرنفتی به ارزش 84.3 میلیون دلار از طریق گمرکات استان مرکزی صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ وزن 33 درصد و از لحاظ ارزش 35 درصد افزایش داشته است.

