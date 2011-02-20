بر اساس گزارشات خبرنگاران مهر با وجود فضاسازی رسانه‌های بیگانه و ضد انقلاب مبنی بر وجود درگیری در خیابان های مختلف تهران و تلاش موسوی و کروبی برای ایجاد اغتشاش در برخی خیابانهای تهران امروز هیچ درگیری خاصی در تهران رخ نداد و این شهردر آرامش کامل شاهد جنب و جوش مردم در آستانه عید میلاد پیامبر اعظم بود.

خیابان های آرام و حافظان امنیت شهر

گزارش میدانی خبرنگار مهر حاکی است که امروز خیابان های آزادی، انقلاب، میدان فردوسی، میدان امام حسین و چهارراه ولیعصر در آرامش کامل به سر می‌برد و تنها نکته قابل توجه حضور ماموران انتظامی برای حفظ ثبات و آرامش شهر بود.

نیروهای انتظامی به همراه نیروهای مردمی بسیج در نقاط مختلف شهر به صورت منظم و سازماندهی شده حضور دارند و آماده برخورد با اقدامات تروریستی احتمالی گروهک های ضدانقلابی چون منافقین هستند.

بازداشتی که به سرعت نقض شد

اما تنها نکته قابل توجه امروز خبر دستگیری فائزه هاشمی در حاشیه تقاطع خیابان ولیعصر و فاطمی بود که این خبر به سرعت با خبر آزادی وی تکمیل و یا به نوعی نقض شد.

طبق اخباری که برخی از رسانه ها منتشر کردند فائزه هاشمی به دلیل تلاش برای تهییج مردم و ترغیب آنها برای سردادن شعارهای ساختارشکنانه علیه نظام توسط ماموران نیروی انتظامی مستقر در این محدوده دستگیر شد.

علی رغم این خبر که می توانست مهمترین اتفاق این روز ر به خود اختصاص بدهد خبری دیگر به سرعت موج خبر اول را کوتاه کرد و آن هم خبر آزادی وی در پی مشاجره لفظی با ماموران نیروی انتظامی بود.

تلاش بی نتیجه، پایان بدفرجام

بنا بر این گزارش دست اندرکاران آشوب های 25 بهمن در روزهای گذشته تلاش فراوانی انجام دادند تا با صدور بیانیه های متعدد و بدون نام هواداران خود را به حضور در خیابانها ترغیب کنند اما هوشیاری مردم و حضور مقتدرانه نیروی های انتظامی در خیابانهای تهران مانع از خودنمایی و حضور آشوب طلبان شد.

همچنین گفتنی است در ادامه تلاش های منافقین برای اغتشاش در تهران سردار احمدرضا رادان در گفتگو با یکی از رسانه ها اعلام کرد که عصر امروز یک بسته حاوی حاوی مواد منفجره مجهز به چاشنی الکترونیکی و یک قبضه کلت کمری همراه با صداخفه‌کن اطراف یکی از دانشگاههای تهران کشف شده است.

خبرنگاران مهر هم چنین گزارش دادند که هم اکنون تردد در خیابانهای تهران در حالت عادی به سر می برد و هیچگونه تجمعی در خیابان های تهران مشاهده نمی شود.

شهروندان ناراضی، کسبه زیان دیده، مردم در انتظار عدالت

شهر در حالی اولین روز آخرین ماه خود را پشت سر می گذارد که مردم تهران خسته از یک روز پرمشغله کاری و دلگیر از ترافیک ناشی از این اغتشاشات شهری به خانه های خود بازمی گردند و کسبه و مغازه داران حاشیه خیابان های آزادی و انقلاب و ولیعصر(عج) در این اندیشه اند که یک نیم روز دیگر کاری دیگر را از دست داده اند و به قول بازاریان باید از "دخل" بخورند.



نگرانی‌های مردم تهران تا کی ادامه خواهد داشت؟ کسبه و مغازه داران شهر تا چه زمانی باید خسارت مادی ناشی از آشوب طلبی عده ای قانون شکن را پرداخت کنند؟ به مطالبه عمومی مردم و دلسوزان ایران و انقلاب، برای دستگیری و محاکمه آشوبگران اسرائیلی چه زمانی پاسخ داده خواهد شد؟