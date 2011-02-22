بخش هنر جدید برای الگوسازی مسئولان و مردم غیررقابتی شد

امیر عبدالحسینی، مدیر هنری سومین جشنواره هنرهای تجسمی فجر در مورد غیررقابتی بودن بخش هنر جدید به خبرنگار مهر گفت: می‌خواستیم این بخش به صورت مدعو باشد چون برای اولین دوره بود که هنر جدید در جشنواره نشان داده می‌شد و هدفمان بیشتر توجه مسئولان به این رشته بود.

وی افزود: با توجه به سختی‌ها ودشواری‌هایی که هنر جدید در ایران دارد و هنوز خیلی مورد توجه قرار نگرفته است، درنظر داشتیم یک نوع الگوسازی برای مسئولان و مردم ایجاد کنیم تا در دوره‌های آینده حضور بیشتر هنرمندان این رشته را داشته باشیم.

عبدالحسینی همچنین در مورد شرکت تنها شش اثر در بخش هنر جدید ابراز کرد: چون این بخش جنبی بود، نمی‌توانستیم مانور خیلی زیادی روی آن بدهیم. ما از 12 هنرمند برای ارائه اثر دعوت کرده بودیم که کار تعدادی از آنها پذیرفته نشد و برخی دیگر به دلیل سفرهای خارجی امکان شرکت پیدا نکرده بودند که در نهایت شش اثر برای ارائه در جشنواره پذیرفته شد. تصمیم ما این بود که هر اثر را در یکی از نگارخانه‌های موزه هنرهای معاصر نصب کنیم که اینطور نشد.

سومین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر در رشته‌های نقاشی، پوستر، سفال و سرامیک، خوشنویسی، نگارگری، عکاسی و کاریکاتور در موزه هنرهای معاصر تهران، مؤسسه فرهنگی هنری صبا، فرهنگسرای نیاوران و برج آزادی و 23 استان کشور و شش کشور برگزار شده است. سومین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر 13 اسفندماه به کار خود پایان می‌دهد.

