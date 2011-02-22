دانشگاه علوم پزشکی یاسوج 20 ساله شد

دکتر سید حسام الدین نبوی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج با اشاره به اینکه هم اکنون 19 رشته دانشگاهی در دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تدریس می شود، افزود: از سال تحصیلی جدید برای اولین بار دو رشته کارشناسی ارشد و نیز یک رشته تخصصی به این تعداد رشته ها افزوده می شود.

وی بیان کرد: در تلاش هستیم دانشکده دندانپزشکی این دانشگاه نیز تا سال آینده به بهره برداری برسد.

نبوی زاده با اشاره به سابقه این دانشگاه اظهار داشت: در استان کهگیلویه و بویراحمد، ابتدا سازمان بهداری متولی امور بهداشت و درمان در استان بود، اما در یکم اسفند سال 69 برای اولین بار با جذب دانشجو در رشته ی پرستاری بخش آموزشی در این مجموعه فعالیت خود را آغاز کرد.

وی تصریح کرد: آغاز دهه سوم عمر دانشگاه علوم پزشکی یاسوج دهه افزایش کیفیت و شکوفایی سریع دانشگاه در بخشهای مختلف است.

نبوی زاده عنوان کرد: به مناسبت 20 سالگی این دانشگاه، پروژه های دستگاه سنگ شکن کلیه بیمارستان شهید بهشتی یاسوج، آزمایشگاه مرجع سلامت استان، دستگاه هولتر قلب، بخش فوق تخصصی گوارش و ساختمان مرکز دیالیز بیمارستان شهید بهشتی یاسوج به بهره برداری رسیدند.

رییس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج افزود: بالغ بر 20 میلیارد ریال اعتبار برای تجهیزات بکار رفته در این پنج طرح هزینه شده است.

نبوی زاده بیان داشت: با افتتاح این پروژه ها بخش زیادی از مشکلات درمانی در این استان مرتفع شد و دیگر نیازی به استفاده از امکانات استانهای همجوار در این زمینه ها نیست.