مجموعه امداد و نجات هرمزگان فاقد هلیکوپتر نجات است

علی اعمی در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس بیان داشت: استان هرمزگان در ایام نوروز پذیرای تعداد زیادی از مسافرانی است که به استان سفر می کنند و همین موضوع تکمیل و تجهیز نمودن هرچه بیشتر امکانات و تجهیزات را می طلبد.

افزایش فعالیت هلال احمر در عید نوروز

وی ادامه داد: جمعیت هلال احمر هرمزگان در روزهای معمولی سال، هفت پست ثابت امداد و نجات در مسیرهای مختلف دارد که با نزدیک شدن به ایام عید نوروز تعداد این پست ها به عدد 20 خواهد رسید.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر هرمزگان افزود: از این تعداد پنج پست ثابت، سه پست موقت، 10 پست سیار و دو پست به شکل رزرو فعالیت خواهند کرد که در صورت بروز حادثه به سرعت وارد عمل می شوند.

اعمی ادامه اضافه کرد: در ایام عید نوروز 17 آمبولانس و پنج خودروی نجات در مسیرهای مختلف استان حضور خواهند داشت.

وی اعلام کرد: از این تعداد خودروهای نجات یک دستگاه در حاجی آباد، یک دستگاه در محور آب شیرین، یک دستگاه در مسیر جاسک، یک دستگاه در بندرخمیر و یک دستگاه هم در ایام عید به قشم فرستاده می شود.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر هرمزگان با تاکید بر این موضوع که هرمزگان فاقد هلیکوپتر نجات است، بیان داشت: در زمان عید نوروز تمام تلاش خود را خواهیم داشت که در صورت امکان بتوانیم به مدت دو روز از هلیکوپتر نجات سایر استانها برای امداد رسانی در مسیرهای استان استفاده کنیم.