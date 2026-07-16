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۲۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۱۲

سلحشور: آموزش‌های امدادی کلید نجات جان انسان‌ها در حوادث جنگ است

سلحشور: آموزش‌های امدادی کلید نجات جان انسان‌ها در حوادث جنگ است

بندرعباس - مدیرعامل جمعیت هلال احمر هرمزگان تأکید کرد که افزایش مهارت‌های اولیه امدادی در جامعه، منجر به کاهش تلفات و خسارات در بحران‌های مختلف خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مختار سلحشور ظهر پنجشنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای، اظهار کرد: جمعیت هلال احمر با همکاری سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران طرحی را تحت عنوان «نهضت ملی امداد و نجات» و با شعار «هر ایرانی یک امدادگر» آغاز کرده است.

وی افزود: با توجه به اهمیت آگاهی‌های عمومی در لایه‌های مختلف جامعه برای مواجهه با انواع مخاطرات، افزایش مهارت و دانش امدادی و خود امدادگری بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد. این اقدام منجر به کاهش خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه اعم از حوادث طبیعی و انسان‌ساخت « مانند جنگ» شده و در مجموع به ارتقای تاب‌آوری جامعه در مواجهه با بحران‌ها کمک می‌کند.

سلحشور در ادامه، اشاره کرد: این پروژه با همکاری سازمان صدا و سیما کلید خورده است و برنامه زمان‌بندی آن به زودی اعلام می‌شود. از طریق رسانه ملی آموزش‌های کاربردی و مهمی به جامعه ارائه خواهد شد تا شعار «هر ایرانی یک امدادگر» محقق شود.

وی سرفصل‌های اصلی این آموزش‌ها را مواردی نظیر سی‌پی‌آر (CPR)، کنترل خون‌ریزی، پانسمان‌ها، امدادرسانی در سوختگی‌ها، اقدامات اولیه در شکستگی و حمل مصدوم برشمرد و تاکید کرد این دانش به مردم کمک می‌کند تا ابتدا جان خود و سپس دیگران را در هنگام بروز حوادث نجات دهند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر هرمزگان در پایان، خاطرنشان کرد: هرچند در این پروژه هفت مهارت امدادی اصلی پیش‌بینی شده بود، اما در گفتگوهای صورت گرفته با مدیران در تهران چشم‌اندازی روشن برای آینده دنبال شده و هر دو طرف «صدا و سیما و هلال احمر» محدودیتی برای آموزش‌ها قائل نشده‌اند تا حداکثری از بازخوردهای لازم از سوی جامعه دریافت شود.

کد مطلب 6889781

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