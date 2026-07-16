به گزارش خبرنگار مهر، مختار سلحشور ظهر پنجشنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای، اظهار کرد: جمعیت هلال احمر با همکاری سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران طرحی را تحت عنوان «نهضت ملی امداد و نجات» و با شعار «هر ایرانی یک امدادگر» آغاز کرده است.

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وی افزود: با توجه به اهمیت آگاهی‌های عمومی در لایه‌های مختلف جامعه برای مواجهه با انواع مخاطرات، افزایش مهارت و دانش امدادی و خود امدادگری بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد. این اقدام منجر به کاهش خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه اعم از حوادث طبیعی و انسان‌ساخت « مانند جنگ» شده و در مجموع به ارتقای تاب‌آوری جامعه در مواجهه با بحران‌ها کمک می‌کند.

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سلحشور در ادامه، اشاره کرد: این پروژه با همکاری سازمان صدا و سیما کلید خورده است و برنامه زمان‌بندی آن به زودی اعلام می‌شود. از طریق رسانه ملی آموزش‌های کاربردی و مهمی به جامعه ارائه خواهد شد تا شعار «هر ایرانی یک امدادگر» محقق شود.

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وی سرفصل‌های اصلی این آموزش‌ها را مواردی نظیر سی‌پی‌آر (CPR)، کنترل خون‌ریزی، پانسمان‌ها، امدادرسانی در سوختگی‌ها، اقدامات اولیه در شکستگی و حمل مصدوم برشمرد و تاکید کرد این دانش به مردم کمک می‌کند تا ابتدا جان خود و سپس دیگران را در هنگام بروز حوادث نجات دهند.

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مدیرعامل جمعیت هلال احمر هرمزگان در پایان، خاطرنشان کرد: هرچند در این پروژه هفت مهارت امدادی اصلی پیش‌بینی شده بود، اما در گفتگوهای صورت گرفته با مدیران در تهران چشم‌اندازی روشن برای آینده دنبال شده و هر دو طرف «صدا و سیما و هلال احمر» محدودیتی برای آموزش‌ها قائل نشده‌اند تا حداکثری از بازخوردهای لازم از سوی جامعه دریافت شود.