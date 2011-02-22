"خلسه خاطرات" به چاپ رسید

به گزارش خبرنگار مهر، "خلسه خاطرات" شامل چهار فصل است که در هر کدام از آنها، مولف دوره‌ای از نویسندگی ترقی و آثار مربوط به آن زمان را بررسی می‌کند.

فصل اول این کتاب درباره مرگ‌اندیشی و ترس از گذر زمان است و منبع و مصداق این فصل بیشتر آثار پیش از مهاجرت ترقی است. در فصل دوم به کتابهای نانوشته نویسنده و بیماری کم‌کاری و تنبلی نویسندگی اشاره می‌شود. فصل سوم به چهره سه‌گانه زن در آثار نویسنده پرداخته می‌شود و فصل چهارم فصل گذشته‌گرایی است یا همان نوستالژی و انواع آن و البته پیوندش با مقوله مهاجرت.

در پیش‌درآمد "خلسه خاطرات" می‌خوانیم: آثاری که پیش از مهاجرت و به وقت جوانی نوشته شده‌اند، بوی نای ماندگی و مرگ می‌دهند و گریز؛ گریزی ناممکن و شکست خورده. در آثار دوره بعد، مرگ همچنان حاکم ابدی است و غول زمان همچنان همه چیز را زیر پا له می‌کند و می‌گذرد اما با این همه، خیلی چیزها عوض شده. در آثار دوره بعد که زمان پختگی است و کمال و آرامش چهل‌سالگی به بعد، می‌شود غول زمان را با یک بستنی میوه‌ای و یا یک لیوان یخ‌دربهشت ارزان گول زد و پا به فرار گذاشت.

عنوانهای فصلهای این کتاب عبارتند از تلخ مثل کیک تولد، لاک پشتی در حاشیه تاریخ، زنها و ساعتها و خلسه خاطرات.

کتاب "خلسه خاطرات" با شمارگان 1100 نسخه در 136 صفحه و به قیمت 3500 تومان منتشر شده است.

