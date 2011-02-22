  1. هنر
  2. سایر
۳ اسفند ۱۳۸۹، ۱۷:۳۸

"خلسه خاطرات" به چاپ رسید

"خلسه خاطرات" به چاپ رسید

کتاب "خلسه خاطرات" با عنوان فرعی "تحلیل و بررسی آثار گلی‌ترقی" نوشته شهلا زرلکی از سوی انتشارات نیلوفر منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، "خلسه خاطرات" شامل چهار فصل است که در هر کدام از آنها، مولف دوره‌ای از نویسندگی ترقی و آثار مربوط به آن زمان را بررسی می‌کند.

فصل اول این کتاب درباره مرگ‌اندیشی و ترس از گذر زمان است و منبع و مصداق این فصل بیشتر آثار پیش از مهاجرت ترقی است. در فصل دوم به کتابهای نانوشته نویسنده و بیماری کم‌کاری و تنبلی نویسندگی اشاره می‌شود. فصل سوم به چهره سه‌گانه زن در آثار نویسنده پرداخته می‌شود و فصل چهارم فصل گذشته‌گرایی است یا همان نوستالژی و انواع آن و البته پیوندش با مقوله مهاجرت.

در پیش‌درآمد "خلسه خاطرات" می‌خوانیم: آثاری که پیش از مهاجرت و به وقت جوانی نوشته شده‌اند، بوی نای ماندگی و مرگ می‌دهند و گریز؛ گریزی ناممکن و شکست خورده. در آثار دوره بعد، مرگ همچنان حاکم ابدی است و غول زمان همچنان همه چیز را زیر پا له می‌کند و می‌گذرد اما با این همه، خیلی چیزها عوض شده. در آثار دوره بعد که زمان پختگی است و کمال و آرامش چهل‌سالگی به بعد، می‌شود غول زمان را با یک بستنی میوه‌ای و یا یک لیوان یخ‌دربهشت ارزان گول زد و پا به فرار گذاشت.

عنوانهای فصلهای این کتاب عبارتند از تلخ مثل کیک تولد، لاک پشتی در حاشیه تاریخ، زنها و ساعتها و خلسه خاطرات.

کتاب "خلسه خاطرات" با شمارگان 1100 نسخه در 136 صفحه و به قیمت 3500 تومان منتشر شده است.
 

کد مطلب 1259249

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه