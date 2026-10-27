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۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۴۵

کشف ۸۰۰ کیلوگرم مواد مخدر در عملیات پلیس کرمان

کشف ۸۰۰ کیلوگرم مواد مخدر در عملیات پلیس کرمان

کرمان- فرمانده انتظامی استان کرمان از کشف ۴۰۰کیلو تریاک و ۴۰۰کیلو حشیش در عملیات اقتداری و اطلاعاتی پلیس کرمان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار جلیل موقوفه‌ئی، ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: در راستای مقابله بی امان با عاملان خرد و کلان قاچاق مواد خانمانسوز مخدر طی یک عملیات اطلاعاتی ضربه سنگینی به سوداگران مرگ در حوزه استان پهناور کرمان وارد شد.

وی افزود: طی این عملیات ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با هدایت لحظه به لحظه عملیاتی و اطلاعاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر، تحرکات اعضای یک باند در قاچاق یک محموله سنگین مواد مخدر را تا حوزه شهرستان رفسنجان ردزنی و به سرعت تیم های عملیاتی مستقر در این حوزه را به گوش کردند.

وی ادامه داد: در این راستا با سرعت عمل پلیس های مبارزه با مواد مخدر استان و شهرستان رفسنجان سه دستگاه خودروی قاچاقچیان با تعقیب و گریز و تیراندازی عملیاتی متوقف و از آن ها ۴۰۰ کیلو تریاک و ۴۰۰ کیلو حشیش کشف شد.

فرمانده انتظامی استان کرمان تصریح کرد: در این رابطه ۵ متهم که با سرعت سرسام آور و حرکات خطرساز در صدد امحای این محموله و فرار از محل بودند نیز دستگیر شدند که پاکسازی منطقه با حضور تیم های انتظامی ادامه دارد.

کد مطلب 6991652

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