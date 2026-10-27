به گزارش خبرنگار مهر، آیین نشست ششمین همایش سالانه آینده نگاری رهبر شهید، با حضور حجت‌الاسلام علی ذوعلم، مدیر اندیشگاه بیاینه گام دوم انقلاب اسلامی برگزار شد.

حجت‌الاسلام علی ذوعلم، مدیر اندیشگاه بیانیه گام دوم انقلاب، در نشست خبری ششمین همایش این اندیشگاه با عنوان «آینده‌نگاری رهبر شهید در پرتو گام دوم انقلاب» اظهار کرد: درود می‌فرستیم بر پیشگامان انقلاب اسلامی، از جمله امام خمینی(ره) که تفکر ناب اسلامی را احیا کردند.

او افزود: بیانیه گام دوم انقلاب در ۲۳ بهمن سال ۱۳۹۷ و در چهلمین سالگرد تحقق و پیروزی انقلاب اسلامی صادر شد. اکنون هشت سال از صدور این بیانیه می‌گذرد و این ششمین همایشی است که اندیشگاه برگزار می‌کند.

ذوعلم، با اشاره به عنوان این همایش گفت: عنوان همایش «آینده‌نگاری رهبر شهید در پرتو گام دوم انقلاب» است. این عنوان مبتنی بر اندیشه ایشان و در امتداد رویکردی است که برای پایه‌گذاری کشوری مستقل و پیشرفته ترسیم کردند. اساساً می‌توان بیانیه گام دوم را متنی برای آینده‌نگاری چهل‌ساله جمهوری اسلامی ایران و امت اسلامی دانست.

مدیر اندیشگاه بیانیه گام دوم انقلاب ادامه داد: اندیشه‌ای ناب در این بیانیه متجلی است و می‌توان گفت بیانیه گام دوم، پرچم ناب انقلاب اسلامی است. مضامین این بیانیه همان مقاصد و جهت‌گیری‌هایی است که امام خمینی(ره) ترسیم کردند و اندیشمندان انقلاب اسلامی نیز بر آن تأکید دارند. این بیانیه بیانگر مکتب امام شهید ماست و باید بیش از آنچه تاکنون به آن پرداخته‌ایم، درباره آن تأمل کنیم.

او افزود: امروز بیش از گذشته باید به این بیانیه بیندیشیم. آرمان‌ها و ارزش‌های هشت‌گانه‌ای که در این بیانیه مطرح شده‌اند، عبارت‌اند از آزادی، اخلاق، معنویت، عدالت، استقلال، عزت، عقلانیت و برادری.

ذوعلم بیان کرد: از یک منظر، آینده مطلوب جامعه ما زمانی محقق می‌شود که این هشت ارزش به‌صورت درهم‌تنیده و متوازن شکل بگیرند و ارتقا یابند. دستیابی به چنین آینده‌ای مستلزم آن است که این ارزش‌ها را در کنار یکدیگر ببینیم و برای تحقق متوازن آن‌ها برنامه‌ریزی کنیم.

او، با اشاره به ضرورت توجه به ابعاد مختلف استقلال گفت: ما به استقلال سیاسی دست یافته‌ایم، اما استقلال فرهنگی همچنان نیازمند کار و تلاش است. همچنین در نظام اقتصادی، توجه به عنصر عدالت در کنار معنویت اهمیت فراوانی دارد و باید درباره آن اندیشید.

مدیر اندیشگاه بیانیه گام دوم انقلاب افزود: این نظام‌واره ارزشی نشان می‌دهد که تمدن برآمده از انقلاب اسلامی چه ویژگی‌ها و مختصاتی دارد و چه تفاوت‌هایی با تمدن امروز بشری پیدا می‌کند.

ذوعلم گفت: این مباحث به تأملات علمی و اندیشه‌ورزانه نیاز دارند. همچنین باید از تجربه‌ها و دانش بشری در عرصه‌های مختلف بهره بگیریم تا بتوانیم مسیر پیش رو را مدل‌سازی و روش‌مند کنیم.

او با بیان اینکه عنوان همایش صرفاً نمادین نیست، گفت: عنوان «آینده‌نگاری رهبر شهید در پرتو گام دوم انقلاب» یک عنوان واقعی و ناظر بر ضرورتی جدی است. بر همین اساس، از همه علاقه‌مندان، به‌ویژه جوانان نخبه و اندیشه‌ورز که مخاطبان خاص بیانیه گام دوم هستند، دعوت می‌کنیم از زاویه آینده‌نگاری به این بیانیه نگاه کنند و جهت‌گیری‌های نوآورانه و خلاقانه خود را برای ارائه در همایش ارسال کنند.

مدیر اندیشگاه بیانیه گام دوم انقلاب با اشاره به زمان ارسال آثار اظهار کرد: علاقه‌مندان تا ۳۰ آذرماه فرصت دارند آثار خود را برای همایش ارسال کنند.

او ادامه داد: از اندیشکده‌ها، دانشکده‌ها، مراکز حوزوی و رسانه‌ای درخواست می‌کنم به‌صورت جمعی روی محورهای همایش کار کنند و با مشارکت گروهی، زمینه بررسی عمیق‌تر و دقیق‌تر موضوعات را فراهم آورند.

ذوعلم افزود: اصل بحث، توجه‌دادن مجموعه سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و مدیریت کلان جامعه به آینده کشور و جامعه است؛ همچنین باید درباره آینده جهان و مسائلی که می‌توان و باید درباره آن‌ها سخن گفت، تأمل کنیم؛ چراکه سرنوشت جوامع بشری به یکدیگر پیوند خورده است.

او با اشاره به تحولات جبهه مقاومت و تقابل اسلام ناب با اسلام استکباری گفت: تقابل اسلام ناب با اسلام استکباری به نقطه‌ای رسیده است که، به اعتقاد ما، غلبه جبهه مقاومت برای همه جهان مشخص شده است. نزدیک به نیم قرن مجاهدت و رهبری امامین انقلاب، همچنان در مسیر انقلاب امتداد دارد و این مسیر با رهبری آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای ادامه پیدا می‌کند.

ذوعلم تأکید کرد: ما باید بتوانیم این مسیر را در عرصه‌های مختلف، دقیق‌تر و روشن‌تر ترسیم کنیم. بستر این آینده‌نگاری همان هشت عرصه‌ای است که رهبر شهید در بیانیه گام دوم به آن‌ها اشاره کردند.

او افزود: باید بیندیشیم که در عرصه رسانه و امیدآفرینی، اقتصاد، اخلاق، معنویت، علم و فناوری و عدالت ــ که یکی از چالش‌های اساسی جامعه ماست ــ چه اقداماتی باید انجام دهیم. این‌ها از جمله موضوعاتی هستند که می‌توان در همایش به آن‌ها پرداخت و درباره راهکارهای تحقق اهداف انقلاب اسلامی در این حوزه‌ها بحث و بررسی کرد.

مدیر اندیشگاه بیانیه گام دوم انقلاب با اشاره به فعالیت‌های انجام‌شده در جامعه گفت: خوشبختانه اقدامات خوبی در جامعه در حال انجام است و این همایش نیز برشی از همین فعالیت‌هاست که با هدف توجه بیشتر به آینده‌نگاری مبتنی بر انقلاب اسلامی برگزار می‌شود.

او ادامه داد: ما معتقدیم بیانیه گام دوم، صورت‌بندی دقیق و روش‌مندی از مبانی معرفتی انقلاب اسلامی و ترسیمی امیدوارانه از آینده‌ای است که باید بر اساس ارزش‌های انقلاب اسلامی داشته باشیم.

ذوعلم گفت: بنابراین، این همایش می‌تواند توجهی جدی را در عرصه حکمرانی به آینده‌نگاری مبتنی بر انقلاب اسلامی معطوف کند؛ آینده‌نگاری‌ای که بر ظرفیت‌ها و توانمندی‌های جوانان و ابتکار و خلاقیت آنان تکیه دارد.

او با اشاره به ضرورت توجه هم‌زمان به گذشته و آینده انقلاب اسلامی گفت: انقلاب اسلامی تاریخی بسیار مهم دارد که باید به آن اندیشید، اما در کنار این تاریخ، آینده‌ای نیز پیش روی ماست؛ آینده‌ای که صرفاً به ابعاد مادی زندگی بشر محدود نمی‌شود، بلکه در پرتو نگاهی عمیق، الهی، دینی و توحیدی شکل می‌گیرد و به سرنوشت همه جوامع بشری توجه دارد.

مدیر اندیشگاه بیانیه گام دوم انقلاب اظهار کرد: هشت ارزش مطرح‌شده در بیانیه گام دوم، مسیری شفاف و منطقی را برای حرکت در این جهت روشن کرده‌اند.