مدارس کانون اصلی جهاد تبیین هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا موحد ظهر سه شنبه در نشست مشترک جمعی از مسئولان بسیج دانش‌آموزی و بسیج فرهنگیان، آموزش و پرورش را یکی از ارکان اساسی پیشرفت کشور دانست و با اشاره به تأثیرگذاری رسانه‌ها بر افکار و نگرش نسل نوجوان، اظهار کرد: مدارس در خط مقدم جهاد تبیین قرار دارند و همکاری هدفمند مجموعه سپاه با نظام تعلیم و تربیت می‌تواند در تقویت آگاهی و بینش دانش‌آموزان نقش‌آفرین باشد.

وی در ادامه، اردوهای راهیان نور دانش‌آموزی و فرهنگیان را فرصتی برای آشنایی نسل جدید با فرهنگ ایثار و شهادت برشمرد و افزود: برنامه‌ریزی دقیق، بهره‌گیری از روایتگری متناسب با نیاز و علایق دانش‌آموزان و حضور مؤثر فرهنگیان در این اردوها، زمینه انتقال مفاهیم دفاع مقدس و آشنایی نزدیک‌تر نوجوانان با رشادت‌های شهدا را فراهم می‌کند.

فرمانده سپاه کربلا مازندران همچنین بر ضرورت ارتقای توانمندی‌های حرفه‌ای و رسانه‌ای معلمان تأکید کرد و گفت: معلمان نقش محوری در تربیت نسل آینده دارند و برگزاری دوره‌های آموزشی با محوریت سواد رسانه‌ای، بصیرت‌افزایی و آشنایی با شیوه‌های ارتباط مؤثر با نسل جدید باید با همکاری بسیج فرهنگیان و آموزش و پرورش دنبال شود.

موحد با اشاره به برنامه «نومیدان» بسیج دانش‌آموزی نیز اظهار کرد: فراهم‌کردن فرصت مشارکت نوجوانان در فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی، زمینه تقویت خلاقیت، مسئولیت‌پذیری و مهارت حل مسئله را فراهم می‌کند و دانش‌آموزان باید بتوانند در محیط مدرسه و جامعه نقش فعال‌تری بر عهده بگیرند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، بر اجرای برنامه‌های متنوع و متناسب با نیازهای دانش‌آموزان در هفته بسیج دانش‌آموزی تأکید کرد و خواستار توجه به ظرفیت‌های علمی، فرهنگی و هویتی نوجوانان در طراحی این برنامه‌ها شد.

در این نشست، مدیرکل و معاونان آموزش و پرورش مازندران و مسئولان بسیج دانش‌آموزی و بسیج فرهنگیان نیز گزارشی از برنامه‌های پیش‌بینی‌شده ارائه کردند و بر تشکیل کارگروه‌های مشترک برای هماهنگی بیشتر و پیگیری اجرای مصوبات تأکید شد.