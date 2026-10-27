مهر و موم سه مرکز غیرمجاز درمانی در گچساران

به گزارش خبرنگار مهر، امین رضایی عصر سه شنبه در بازدید از مراکز درمانی گچساران اظهار کرد: سه مرکز غیرمجاز درمانی در این شهرستان به دلیل رعایت نکردن موازین قانونی، دخالت در امور درمانی، انجام مداخلات درمانی بدون نظارت پزشک و مسئول فنی و ارائه خدمات درمانی خارج از حیطه تخصص پزشکی مهر و موم شدند.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین و ضوابط فعالیت در حوزه سلامت افزود: هر مرکزی که بدون دریافت مجوزهای قانونی و برخورداری از پزشک مرتبط و مسئول فنی، اقدام به ارائه خدمات درمانی کند، مصداق دخالت در امور درمانی بوده و فعالیت آن می‌تواند پیگرد قانونی داشته باشد.

مدیر شبکه بهداشت و درمان گچساران با اشاره به ضرورت رعایت ضوابط در تبلیغات حوزه سلامت تصریح کرد: افراد فاقد مجوزهای لازم باید از هرگونه فعالیت درمانی و استفاده از عناوین مرتبط با درمانگری خودداری کنند و در تبلیغات خود نیز از به‌کارگیری عناوین غیرمجاز بپرهیزند.

رضایی همچنین بر ضرورت فعالیت پزشکان و کادر درمان در چارچوب تخصص و صلاحیت حرفه‌ای تأکید کرد و گفت: فعالان حوزه پزشکی باید صرفاً بر اساس استانداردها و ضوابط تعیین‌شده فعالیت کنند و از انجام اقدامات درمانی خارج از حیطه تخصص خود بپرهیزند.

وی ادامه داد: افراد فاقد تخصص، پروانه فعالیت و مجوزهای قانونی نباید در مطب‌ها و کلینیک‌ها اقدام به انجام مداخلات درمانی کنند. در صورت بروز تخلف، علاوه بر برخورد قانونی، مسئولیت قصور و مشکلات احتمالی نیز متوجه افراد و مسئولان مرتبط با فعالیت مرکز خواهد بود.

مدیر شبکه بهداشت و درمان گچساران در پایان از تشدید نظارت بر مراکز ارائه‌دهنده خدمات سلامت خبر داد و اضافه کرد: با تشکیل تیم‌های بازرسی، اقدامات نظارتی و پیشگیرانه به‌صورت ماهانه تشدید می‌شود تا از فعالیت مراکز غیرمجاز و به خطر افتادن سلامت شهروندان جلوگیری شود.