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۶ اسفند ۱۳۸۹، ۱۰:۱۴

با تکیه بر فناوریهای نوظهور /

تهران در میان 10 شهر برتر الکترونیکی دنیا قرار می‌گیرد

تهران در میان 10 شهر برتر الکترونیکی دنیا قرار می‌گیرد

معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران با تاکید براینکه با استفاده از دولت الکترونیک می توان روزانه 200 هزار سفر درون شهری را حذف کرد گفت: تهران تا پنج سال آینده شهر الکترونیکی و یکی از 10 شهر برتر دنیا در این مقوله خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، وحید نوروزی پنجشنبه در نخستین همایش تخصصی "دولت الکترونیک و ITIL" اظهار داشت: با روان سازی ترافیک درون شهری با استفاده از دولت الکترونیک، ارائه خدمات از راه دور، ایجاد امکان دورکاری، کاهش فساد اداری، پرداخت الکترونیک، گواهی امضای دیجیتال و آموزش از راه دور می توان بسیاری از مشکلات روزانه حمل و نقل شهری را حل کرد.

وی با بیان اینکه 41 درصد مراجعات مردم برای سفرهای اداری و گرفتن اطلاعات از سازمان ها است اضافه کرد: با دولت الکترونیک و شهروند الکترونیک می توان تا حدودی این معضل را برطرف کرد ولی متاسفانه بزرگترین نقطه ضعف دولت الکترونیک ارتباط برقرار نکردن شهروندان با مقوله فناوری اطلاعات است.
 
معاون حمل ونقل ترافیک شهری گفت: متاسفانه اینترنت و کامپیوتر همچنان خدماتی لوکس محسوب می شوند و اکثر شهروندان نمی توانند با آنها ارتباط برقرار کنند در صورتی که استفاده از خدمات الکترونیکی می تواند بسیاری از مشکلات حمل و نقل شهری را کاهش دهد.
 
نوروزی افزود: تا پنج سال آینده تهران یکی از 10 شهر برتر دنیا در مقوله شهرالکترونیکی خواهد بود.
 
مدیر فناوری بانک ملی ایران نیز در این مراسم گفت: دولت الکترونیکی استفاده سازمانهای دولتی از فناوریهای جدید اطلاعاتی و ارتباطی برای ارائه و توزیع خدمات و اطلاعات به صورت شبانه روزی است که در کمترین زمان و با کمترین هزینه و بالاترین کیفیت به شهروندان، بخشهای تجاری و تولیدی و سایر مشتریان دولت صورت گیرد.
 
معین زاد مهمترین اهداف دولت الکترونیک و بانکداری الکترونیک را پیش بینی روند توسعه بازار فناوری اطلاعات ایران و جهان عنوان کرد و گفت: با استفاده از بانکداری الکترونیکی استفاده از فناوری‌های پیشرفته نرم‌افزاری و سخت‌افزاری مبتنی بر شبکه و مخابرات برای تبادل منابع و اطلاعات مالی به صورت الکترونیکی انجام می شود که با وجود آن نیازی به حضور فیزیکی مشتری در شعبه نخواهد بود.
 
وی با تاکید بر استفاده آسان از فناوری اطلاعات برای توزیع خدمات دولتی و به صورت شبانه روزی ادامه داد: دولت الکترونیک با تکیه بر فناوری های نوظهور، اطلاعات و خدمات را به سادگی و سرعت و با هزینه کم دریافت و توزیع می کند و به همین دلیل بسیاری از کشورها به دنبال استفاده از این مقوله در کشورشان هستند که ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست.
کد مطلب 1260759

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