دهها نظامی مخالف گباگبو کشته شدند/ نگرانی از موارد بیشمار نقض حقوق بشر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دی پرسه، در حالی که رسانه های جهان به پوشش اخبار تحولات خاورمیانه و شمال آفریقا مشغولند، جنگ قدرت در ساحل عاج همچنان ادامه دارد.

در آخرین تحولات این کشور آفریقایی دهها نفر از نظامیان مخالف رئیس جمهوری خودخوانده کشته شدند. بر این اساس ارتش گباگبو در واکنش به مخالفت این دسته از نظامیان با دولت کنونی، به مقر آنها در ابیجان حمله کرده و آنها را کشتند.

در این حمله که با ادوات نظامی سنگین صورت گرفت دهها نظامی کشته شده اند. شهر ابیجان از جمله مناطقی است که نیروهای طرفدار "الحسن واتارا" رئیس جمهوری منتخب در آن نفوذ دارند.

سازمان عفو بین الملل نیز درباره وخامت اوضاع در ساحل عاج هشدار داد. در بیانیه ای که در همین رابطه منتشر شد، این سازمان میزان موارد نقض حقوق بشر و خشونتهای جنسی در ساحل عاج را فاجعه بار خواند.

عفو بین الملل همچنین هر دو طرف درگیر در جنگ قدرت ساحل عاج را مسئول گسترش ترور و ناامنی در کشور دانست.



طبق این گزارش اصلی ترین قربانیان ناامنی در ساحل عاج را زنان تشکیل می دهند که به صورت علنی و توسط نظامیان گروههای درگیر مورد حمله و تجاوز قرار می گیرند.

خبر دیگری از بی توجهی مجامع بین المللی به تحولات ساحل عاج حکایت دارد. یک فعال حقوق بشر سازمان ملل متحد که یک ماه گذشته را در ساحل عاج گذرانده، از موارد بیشمار نقض حقوق بشر در این کشور آفریقای غربی خبر داد.

به گفته وی در جریان درگیریهای اخیر در اطراف ابیجان صدها خانه به آتش کشیده شده و هزاران نفر بی خانمان شده اند. همچنین بیش از 70 هزار نفر از ساکنان مناطق ناامن خانه های خود را ترک کرده و به کشورهای همسایه از جمله لیبریا پناه برده اند.

در حال حاضر "لوران گباگبو" رئیس جمهوری خودخوانده ساحل عاج قدرت را در دست دارد و حاضر نیست ریاست حکومت را به "الحسن واتارا" نامزد پیروز انتخابات اخیر ریاست جمهوری این کشور بسپارد.