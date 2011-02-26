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۷ اسفند ۱۳۸۹، ۱۵:۵۵

بزرگترین مرکز ام آر آی استان بوشهر در برازجان به بهره برداری رسید

بزرگترین مرکز ام آر آی استان بوشهر در برازجان به بهره برداری رسید

بوشهر - خبرگزاری مهر: بزرگترین و مدرن ترین مرکز ام آر آی و تصویربرداری پزشکی در استان بوشهر با اعتباری بالغ بر 2.5 میلیارد تومان با حضور مسئولین استان بوشهر در شهر برازجان به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر در برازجان، رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر در آیین بهره برداری از این مرکز ام ار آی گفت: مرکز ام آرآی نوید یکی از مراکز بخش خصوصی است که تاثیر بسیار زیادی در این منطقه دارد.

دکتر غلامرضا حیدری افزود: با توجه به راه اندازی مرکز بخش جراحی مغز و اعصاب بیمارستان 17 شهریور برازجان و نبود ام آر آی دراین بیمارستان این مرکز کمک بسیار خوبی به این بخش می کند.

وی اظهار داشت: این مرکز به عنوان اولین مرکز بخش خصوصی دراستان بوشهر است و علاوه بر پوشش قرار دادن مردم خود شهرستان باعث پوشش بسیار مناسبی از بیماران شهرستانهای گناوه، دیلم، دشتی، تنگستان و شهرهای استانهای همجوار را نیز در بردارد.

حیدری همچنین در خصوص راه اندازی مرکز جراحی مغز و اعصاب گفت: در گذشته سالیانه حدود 550 نفر از بیماران مغز و اعصاب شهرستان جهت مداوا به استانهای همجوار اعزام می شدند که با راه اندازی این مرکز امروز دیگر شاهد هیچ اعزامی از این شهرستان به مرکز استان و دیگر استانهای همجوار نخواهیم بود.

در کنار بهره برداری از مرکز ام آر آی برازجان، بخش جراحی مغز و اعصاب، بخش داخلی بیمارستان 17 شهریور برازجان و پروژه 12 واحدی پانسیون و خانه پزشکان این شهر با اعتباری بالغ بر دو میلیارد تومان نیز به بهره برداری رسید.

کد مطلب 1261935

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