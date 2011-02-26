بزرگترین مرکز ام آر آی استان بوشهر در برازجان به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در برازجان، رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر در آیین بهره برداری از این مرکز ام ار آی گفت: مرکز ام آرآی نوید یکی از مراکز بخش خصوصی است که تاثیر بسیار زیادی در این منطقه دارد.

دکتر غلامرضا حیدری افزود: با توجه به راه اندازی مرکز بخش جراحی مغز و اعصاب بیمارستان 17 شهریور برازجان و نبود ام آر آی دراین بیمارستان این مرکز کمک بسیار خوبی به این بخش می کند.

وی اظهار داشت: این مرکز به عنوان اولین مرکز بخش خصوصی دراستان بوشهر است و علاوه بر پوشش قرار دادن مردم خود شهرستان باعث پوشش بسیار مناسبی از بیماران شهرستانهای گناوه، دیلم، دشتی، تنگستان و شهرهای استانهای همجوار را نیز در بردارد.

حیدری همچنین در خصوص راه اندازی مرکز جراحی مغز و اعصاب گفت: در گذشته سالیانه حدود 550 نفر از بیماران مغز و اعصاب شهرستان جهت مداوا به استانهای همجوار اعزام می شدند که با راه اندازی این مرکز امروز دیگر شاهد هیچ اعزامی از این شهرستان به مرکز استان و دیگر استانهای همجوار نخواهیم بود.