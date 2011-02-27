مجلس ایراد شورای نگهبان به لایحه تخلفات رانندگی را اصلاح کرد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در آغاز جلسه علنی امروز یکشنبه به بررسی ایرادات شورای نگهبان درباره لایحه رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی که پیش از این از سوی مجلس تصویب شده بود پرداختند.

بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ایراد شورای نگهبان که مربوط به آیین نامه نحوه اجرای نقل و انتقال خودرو بود را اصلاح کردند.

بر این اساس مقرر شد از این پس آیین نامه نحوه اجرای نقل و انتقال خودرو که به موجب سند رسمی انجام می شود به صورت حضور دوره ای و با رعایت نوبت برای تمامی دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک توسط وزارتخانه های دادگستری و کشور ظرف یک ماه تهیه و به تصویب هیئت وزیران برسد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با 169 رای موافق ، 5 رای مخالف و 12 رای ممتنع از مجموع 218 نماینده حاضر به اصلاح این ماده رای دادند.

بر این اساس از این پس آیین نامه نحوه اجرای چگونگی نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی از سوی وزارت دادگستری، وزارت کشور و نیروی انتظامی تدوین می شود.