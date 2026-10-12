به گزارش خبرنگار مهر، حسن عبودی مزرعی پیش از ظهر امروز دوشنبه در گفتگویی رسانه‌ای در تشریح عملکرد امدادی یک ماهه شهریور ۱۴۰۵ گفت: در مجموع ۴۸ حادثه در استان ثبت شد که منجر به امدادرسانی به ۱۲۲ نفر شده است.

وی با بیان جزئیات حوادث افزود: از مجموع حادثه‌دیدگان ۷۹ نفر مصدوم شدند که ۳۱ نفر از آنان توسط نیروهای جمعیت هلال‌احمر به مراکز درمانی انتقال یافتند و متأسفانه در این میان تعدادی از هموطنان جان خود را از دست دادند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خوزستان در تشریح تفکیک حوادث تصریح کرد: ۲۹ حادثه ترافیکی منجر به مصدومیت ۵۹ نفر و فوت ۳ تن شد. همچنین ۷ مورد فوریت پزشکی، ۳ حادثه کوهستان با یک فوتی، ۳ مورد حمله نظامی با ۷ فوتی، ۲ مورد حمله حیوانات، یک حادثه آوار و سایر حوادث اقلیمی و آبی در این مدت به ثبت رسید.

وی درباره توان عملیاتی توضیح داد: ۱۲۴ نجاتگر با بهره‌گیری از ۴۵ دستگاه ناوگان عملیاتی شامل آمبولانس، خودروی نجات و پشتیبانی در این حوادث حضور یافتند.

عبودی مزرعی با اشاره به وضعیت تماس‌ها با سامانه ۱۱۲ بیان کرد: در شهریورماه ۲۸ هزار و ۷۹ تماس با سامانه ندای امداد برقرار شد که تنها ۶۴ مورد به عملیات منجر شد و متأسفانه ۲۳ هزار و ۲۱۶ مورد آن مزاحمت تلفنی بوده است.

وی تأکید کرد: خطوط امدادی برای پاسخگویی به درخواست‌های واقعی در شرایط بحران است و هرگونه مزاحمت تلفنی باعث کاهش ظرفیت پاسخگویی و خدمت‌رسانی به افراد گرفتار در حوادث می‌شود.