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۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۱۶

حوادث ترافیکی بیشترین سهم را در مأموریت‌های هلال‌احمر خوزستان دارد

حوادث ترافیکی بیشترین سهم را در مأموریت‌های هلال‌احمر خوزستان دارد

اهواز - مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خوزستان گفت: حوادث ترافیکی با ثبت ۲۹ مورد، همچنان بیشترین سهم را از مأموریت‌های امدادی این جمعیت در استان به خود اختصاص داده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن عبودی مزرعی پیش از ظهر امروز دوشنبه در گفتگویی رسانه‌ای در تشریح عملکرد امدادی یک ماهه شهریور ۱۴۰۵ گفت: در مجموع ۴۸ حادثه در استان ثبت شد که منجر به امدادرسانی به ۱۲۲ نفر شده است.

وی با بیان جزئیات حوادث افزود: از مجموع حادثه‌دیدگان ۷۹ نفر مصدوم شدند که ۳۱ نفر از آنان توسط نیروهای جمعیت هلال‌احمر به مراکز درمانی انتقال یافتند و متأسفانه در این میان تعدادی از هموطنان جان خود را از دست دادند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خوزستان در تشریح تفکیک حوادث تصریح کرد: ۲۹ حادثه ترافیکی منجر به مصدومیت ۵۹ نفر و فوت ۳ تن شد. همچنین ۷ مورد فوریت پزشکی، ۳ حادثه کوهستان با یک فوتی، ۳ مورد حمله نظامی با ۷ فوتی، ۲ مورد حمله حیوانات، یک حادثه آوار و سایر حوادث اقلیمی و آبی در این مدت به ثبت رسید.

وی درباره توان عملیاتی توضیح داد: ۱۲۴ نجاتگر با بهره‌گیری از ۴۵ دستگاه ناوگان عملیاتی شامل آمبولانس، خودروی نجات و پشتیبانی در این حوادث حضور یافتند.

عبودی مزرعی با اشاره به وضعیت تماس‌ها با سامانه ۱۱۲ بیان کرد: در شهریورماه ۲۸ هزار و ۷۹ تماس با سامانه ندای امداد برقرار شد که تنها ۶۴ مورد به عملیات منجر شد و متأسفانه ۲۳ هزار و ۲۱۶ مورد آن مزاحمت تلفنی بوده است.

وی تأکید کرد: خطوط امدادی برای پاسخگویی به درخواست‌های واقعی در شرایط بحران است و هرگونه مزاحمت تلفنی باعث کاهش ظرفیت پاسخگویی و خدمت‌رسانی به افراد گرفتار در حوادث می‌شود.

کد مطلب 6975344

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