کشته و زخمی شدن 25 نفر در یک تصادف در غرب افغانستان

به گزارش خبرنگار مهر در هرات، این واقعه در منطقه" ده شیخ وپروانه" واقع در مسیر بزرگراه هرات- ترغندی در غرب افغانستان صورت گرفته است.
پزشکان در بیمارستان هرات می گویند که وضعیت چند نفر از مجروحین وخیم است.
گفته شده است که تمامی کشته و زخمی های این تصادف زنان و اطفالی بودند که از شهرستان رباط سنگی به شهر هرات می آمدند.
در اثر تصادف یک خودروی سواری با یک کامیون ظهر امروز در غرب افغانستان 10 نفر کشته و 15 نفر زخمی شدند.
