  1. بین الملل
  2. سایر
۸ اسفند ۱۳۸۹، ۱۳:۵۸

کشته و زخمی شدن 25 نفر در یک تصادف در غرب افغانستان

کشته و زخمی شدن 25 نفر در یک تصادف در غرب افغانستان

در اثر تصادف یک خودروی سواری با یک کامیون ظهر امروز در غرب افغانستان 10 نفر کشته و 15 نفر زخمی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر در هرات، این واقعه در منطقه" ده شیخ وپروانه" واقع در مسیر بزرگراه هرات- ترغندی در غرب افغانستان صورت گرفته است.

پزشکان در بیمارستان هرات می گویند که وضعیت چند نفر از مجروحین وخیم است.

گفته شده است که تمامی کشته و زخمی های این تصادف زنان و اطفالی بودند که از شهرستان رباط سنگی به شهر هرات می آمدند.

کد مطلب 1262733

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها