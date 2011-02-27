کشته و زخمی شدن 25 نفر در یک تصادف در غرب افغانستان

به گزارش خبرنگار مهر در هرات، این واقعه در منطقه" ده شیخ وپروانه" واقع در مسیر بزرگراه هرات- ترغندی در غرب افغانستان صورت گرفته است.



پزشکان در بیمارستان هرات می گویند که وضعیت چند نفر از مجروحین وخیم است.



گفته شده است که تمامی کشته و زخمی های این تصادف زنان و اطفالی بودند که از شهرستان رباط سنگی به شهر هرات می آمدند.