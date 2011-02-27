کارگاه ملی پرنده شناسی و پرنده نگری در خوزستان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تورج همتی مدیر کل حفاظت محیط زیست خوزستان در مراسم افتتاحیه این کارگاه گفت: استان خوزستان به لحاظ برخورداری از 4 تالاب مهم که 20% تالاب های کشور را در خود جای داده و نزدیک به 3/8% مساحت استان را نیز شامل می شود و همچنین مناطق مهم جلگه ای و تالابی نظیر تالاب های شادگان و هورالعظیم و 20 میکرو تالاب (آبگیر فصلی) زیستگاه مناسبی برای پرندگان آبزی و کنار آبزی را فراهم آورده به طوری که از 513 گونه پرنده ثبت شده در ایران 259 گونه و به عبارتی بیش از 50% تنوع گونه ای پرنده کشور را به خود اختصاص داده است.

همتی با اشاره به استعداد استان به لحاظ زیستگاهی و اقلیمی که پذیرای کلکسیونی از پرندگان مهاجر است و هدف از برگزاری این کارگاه را همفکری و هم اندیشی دانست که این موضوع بستر مناسبی برای کارشناسان و صاحب نظران پرنده شناسی است.



وی در ادامه یاد آور شد: 9 گونه پرنده در خطر تهدید و انقراض در استان وجود دارد و تالاب شادگان و هورالعظیم مهمترین زیستگاه جوجه آوری اردک مرمری در خاور میانه هستند.



وی افزود: بعضی از گونه های مهم پرنده فقط در استان خوزستان مشاهده شده و در هیچ جای کشور گزارشی از مشاهده آنها ارائه نشده است، از جمله این گونه ها می توان به اکراس آفریقایی و لیکوی تالابی (لیکوی خوزی) اشاره کرد.

در استان خوزستان مراکزی تحت عنوان مراکز بازدید کنندگان در دست اجراست که زمینه را برای ثبت مشاهدات و رفتار پرندگان فراهم می کند. از جمله این مراکز می توان به مرکز بازدید کنندگان تالاب بین الملی شادگان اشاره کرد که یکی از مراکزی است که در این کارگاه مورد استفاده قرار می گیرد.

همتی گفت: بر اساس آماری که از 25 سایت سرشماری و شناسایی پرندگان ارائه شده هر ساله همزمان با سراسر دنیا و در زمانی معین و مشخص توسط کارشناسان مورد سرشماری قرار می گیرد در سال جاری 120 هزار قطعه پرنده سرشماری شده است.



این کارگاه به مدت 4 روز و شامل بخش های تئوری و عملی است و از اساتید برجسته ای جهت تدریس و ارتقاء سطح دانش و توان تخصصی کارشناسان حفاظت محیط زیست دعوت بعمل آمده است.