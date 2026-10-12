  1. استانها
  2. مازندران
۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۷:۳۵

هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و قضایی برای صیانت از اراضی ملی مازندران

هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و قضایی برای صیانت از اراضی ملی مازندران

ساری- رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری بر ضرورت تقویت همکاری میان دستگاه‌های اجرایی و قضایی برای مقابله با تعرض به اراضی ملی، حفاظت از جنگل‌ها تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا افلاطونی شامگاه یکشنبه در حاشیه نشست معاونان منابع طبیعی مسائل مرتبط با حفاظت و صیانت از اراضی ملی و راهکارهای تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول را مورد بررسی قرار داد.

افلاطونی با اشاره به اهمیت تعامل و هم‌افزایی مجموعه‌های اجرایی و قضایی در حفاظت از منابع طبیعی، بر ضرورت ایفای مسئولیت‌های قانونی از سوی دستگاه‌های متولی و هماهنگی میان آنها برای جلوگیری از تجاوز به اراضی ملی تأکید کرد.

وی همچنین اجرای قوانین مرتبط با حفاظت از جنگل‌ها و منابع طبیعی و نحوه تحقق تکالیف پیش‌بینی‌شده در قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور را از محورهای مهم همکاری میان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و دستگاه قضایی استان مازندران عنوان کرد.

وی بر اهمیت هم‌افزایی بین‌بخشی، پیگیری مسئولیت‌های قانونی دستگاه‌ها و استفاده از ظرفیت‌های قضایی و اجرایی برای صیانت از سرمایه‌های طبیعی و جلوگیری از تخریب و تصرف اراضی ملی تأکید کرد.

کد مطلب 6975064

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها