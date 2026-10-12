به گزارش خبرنگار مهر، رضا افلاطونی شامگاه یکشنبه در حاشیه نشست معاونان منابع طبیعی مسائل مرتبط با حفاظت و صیانت از اراضی ملی و راهکارهای تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول را مورد بررسی قرار داد.

افلاطونی با اشاره به اهمیت تعامل و هم‌افزایی مجموعه‌های اجرایی و قضایی در حفاظت از منابع طبیعی، بر ضرورت ایفای مسئولیت‌های قانونی از سوی دستگاه‌های متولی و هماهنگی میان آنها برای جلوگیری از تجاوز به اراضی ملی تأکید کرد.

وی همچنین اجرای قوانین مرتبط با حفاظت از جنگل‌ها و منابع طبیعی و نحوه تحقق تکالیف پیش‌بینی‌شده در قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور را از محورهای مهم همکاری میان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و دستگاه قضایی استان مازندران عنوان کرد.

وی بر اهمیت هم‌افزایی بین‌بخشی، پیگیری مسئولیت‌های قانونی دستگاه‌ها و استفاده از ظرفیت‌های قضایی و اجرایی برای صیانت از سرمایه‌های طبیعی و جلوگیری از تخریب و تصرف اراضی ملی تأکید کرد.