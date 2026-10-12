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۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۷:۴۷

هشدار یمن درباره هرگونه مداخله نظامی خارجی علیه این کشور

هشدار یمن درباره هرگونه مداخله نظامی خارجی علیه این کشور

عضو شورای عالی سیاسی یمن نسبت به هر گونه مداخله نظامی خارجی در تحولات این کشور هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سبأ، عبدالعزیز بن حبتور عضو شورای عالی سیاسی یمن تاکید کرد که بی توجهی به ریشه های بحران و اکتفا کردن به محکومیت نتایج آن هرگز باعث تحقق امنیت نخواهد شد.

وی اضافه کرد: تشدید حملات عربستان طی دوره اخیر و تحولات منطقه را نمی توان از تجاوزات و محاصره سال های گذشته جدا دانست. عربستان مسئولیت اصلی تداوم دلایل این درگیری ها را بر عهده دارد.

بن حبتور تصریح کرد: امنیت عربستان از امنیت یمن جدا نیست. درخواست برای حمایت از فرودگاه های عربستان با نادیده گرفتن حق مردم یمن در استفاده از فرودگاه ها و بنادرشان در تضاد است.

وی اضافه کرد: تحولات اخیر نشان داد که دل بستن به راهکارهای نظامی تا چه حد خطرناک است. ما نسبت به پیامدهای هرگونه مداخله نظامی خارجی یا تلاش برای گسترش دامنه این درگیری ها هشدار می دهیم.

کد مطلب 6975099

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