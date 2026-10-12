به گزارش خبرنگار مهر، آرزو دهقانی، متخصص سلامت در بلایا و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، در مقاله ای به مناسبت روز جهانی کاهش خطر بلایا(۱۳ اکتبر ۲۰۲۶ مصادف با ۲۱ مهر ۱۴۰۵)، نوشت: هر صبح از خواب بیدار می‌شویم، در آشپزخانه چای می‌گذاریم، بچه‌ها را برای مدرسه آماده می‌کنیم و بی‌آنکه فکر کنیم، به دیوارها، سقف و پنجره‌هایی اعتماد می‌کنیم که ما را در برابر دنیای بیرون محافظت می‌کنند. اما آیا تا به حال از خود پرسیده‌ایم اگر زمین بلرزد، اگر سیل بیاید یا اگر طوفان در بزند، این خانه چقدر می‌تواند از ما محافظت کند، پاسخ این پرسش، تفاوت میان یک حادثه گذرا و یک فاجعه جبران‌ناپذیر است.

تاب‌آوری؛ نه یک واژه تخصصی، بلکه یک مهارت زندگی است. تاب‌آوری به زبان ساده یعنی توانایی ایستادن دوباره پس از زمین خوردن. درختی که در باد خم می‌شود اما ریشه‌هایش استوار می‌مانند، الگویی است که می‌تواند راهنمای ما در ساختن خانه‌ای امن باشد. تاب‌آوری سه مرحله دارد: آماده بودن پیش از وقوع حادثه، واکنش هوشمندانه در لحظه حادثه و بازگشت سریع به زندگی عادی پس از آن. هیچ‌کدام از این سه مرحله بدون خانه‌ای ایمن معنا پیدا نمی‌کند.

آمارها واقعیتی ساده را نشان می‌دهند. ما بیشترین ساعات عمرمان را زیر سقف خانه می‌گذرانیم. کودکان بیشترین ساعات روز، سالمندان تقریباً تمام وقت و بزرگسالان حداقل نیمی از شبانه‌روز را در خانه سپری می‌کنند. این یعنی خانه نه فقط یک سرپناه، بلکه خط مقدم محافظت از جان ماست. اگر خانه ایمن باشد، خانواده در امان است، لوازم ضروری سالم می‌مانند و بازگشت به روال عادی زندگی پس از بحران بسیار سریع‌تر اتفاق می‌افتد.

بسیاری از آسیب‌های ناشی از مخاطرات، قابل پیش‌بینی هستند. کمدی که به دیوار مهار نشده، در زلزله به سادگی روی افراد می‌افتد. سیم برق فرسوده، در سیل به عامل برق‌گرفتگی تبدیل می‌شود. گلدان سنگین روی لبه بالکن، در طوفان به پرتابه‌ای خطرناک بدل می‌شود. اینها خطراتی نیستند که از آسمان بیایند؛ درست در خانه ما پنهان شده‌اند. اگر آنها را بشناسیم، سه انتخاب داریم: حذفشان کنیم، از شدتشان بکاهیم یا برای مواجهه با آنها آماده شویم. محکم کردن کمد به دیوار، تعمیر یا محافظت از سیم برق و جابه‌جا کردن گلدان‌ها، نمونه‌های ساده‌ای از تبدیل «خطر» به «کنترل» هستند.

خانواده کوچک‌ترین واحد اجتماعی است، اما قوی‌ترین و بزرگترین نقش را در کاهش خطر بلایا دارد. هر خانواده می‌تواند خانه را ایمن کند، کیف اضطراری آماده کند، برنامه ارتباطی خانوادگی طراحی کند، آموزش ببیند و به همسایه‌ها کمک کند. وقتی یک خانواده آماده می‌شود، یک محله آماده شکل می‌گیرد؛ وقتی محله‌ها آماده شوند، یک شهر آماده متولد می‌شود. این زنجیره، از یک اقدام کوچک در یک خانه آغاز می‌شود.

چرا این موضوع فراتر از یک خانه است

چارچوب سندای برای کاهش خطر بلایا (۲۰۱۵-۲۰۳۰) بر مردم‌محور بودن کاهش خطر تأکید می‌کند. خانه، شخصی‌ترین و اساسی‌ترین محیط زندگی انسان است. نحوه برنامه‌ریزی، ساخت، تأمین مالی و نگهداری خانه‌ها تعیین می‌کند که آیا خطر کاهش می‌یابد یا ایجاد می‌شود. وقتی خانه‌ها در مناطق پرخطر ساخته شوند، بدون طرح‌های مقاوم بنا شوند یا به طور ناکافی نگهداری شوند، به مکان‌های آسیب‌پذیری تبدیل می‌شوند که به از دست دادن جان، آوارگی و خسارات اقتصادی کمک می‌کنند. این خطرات تأثیرات متفاوتی بر زنان، کودکان، سالمندان، افراد دارای معلولیت و خانوارهای کم‌درآمد دارند؛ به‌ویژه وقتی نابرابری‌ها در مسکن، مالکیت زمین، دسترسی به منابع، تحرک، مسئولیت‌های مراقبتی و تصمیم‌گیری ادامه دارند.

شعار سال ۲۰۲۶: تاب‌آوری از خانه شروع می‌شود

دفتر کاهش خطر بلایا سازمان ملل متحد، «تاب‌آوری از خانه شروع می‌شود» را به عنوان شعار روز جهانی کاهش خطر بلایا در سال ۲۰۲۶ انتخاب کرده است. این شعار اذعان می‌کند خانه هم محل اصلی احساس اثرات بلایا و هم خط مقدم ایجاد تاب‌آوری است.

در سطح خانوار، مردم سهم آشکاری در ایمنی خود دارند و باید برای اقدام جهت محافظت از خود توانمند شوند. وقتی خانوارها خطرات پیش روی خود را درک کنند، به موقع به هشدارهای اولیه پاسخ دهند، تصمیمات آگاهانه بگیرند و در فرآیندهای برنامه‌ریزی محلی مشارکت کنند، به عوامل فعال تاب‌آوری تبدیل می‌شوند.

تاب‌آوری خانه‌ها به اقدام ترکیبی دولت‌ها، مقامات محلی، بخش خصوصی و خانوارها بستگی دارد. دولت‌ها مسئولیت اصلی را بر عهده دارند، اما توسعه‌دهندگان املاک، شرکت‌های ساختمانی، تأمین‌کنندگان مالی و بیمه‌ها نیز با تصمیم‌گیری درباره محل و نحوه ساخت خانه‌ها، مصالح و استانداردها و در دسترس بودن محصولات مالی و بیمه‌ای آگاه از ریسک، میزان مواجهه و آسیب‌پذیری را شکل می‌دهند.

دولت‌ها با ابزار قانون و بودجه می‌توانند مسیر را هموار کنند: تدوین مقررات ساختمانی مقاوم، بازنگری در طرح‌های کاربری زمین با نگاه به خطر، گسترش پوشش بیمه‌ای برای خانوارهای کم‌درآمد و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های حیاتی. اما قانون به تنهایی کافی نیست.

بخش خصوصی، از سازنده تا بیمه‌گر، نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل دادن به آینده مسکن دارد. انتخاب مصالح، رعایت استانداردها، شفافیت درباره خطرات موجود در یک منطقه و طراحی محصولات مالی مناسب برای اقشار مختلف، تصمیم‌هایی هستند که سال‌ها بعد، در لحظه وقوع حادثه، خود را نشان می‌دهند.

و در نهایت، خانوارها که قلب این زنجیره هستند. بدون همراهی آن‌ها، هیچ قانون و سرمایه‌گذاری‌ای به نتیجه نمی‌رسد. آگاهی از خطرات محلی، آشنایی با هشدارهای اولیه، تهیه بیمه در حد توان و مشارکت در تصمیم‌های محله، گام‌هایی هستند که هر خانواده می‌تواند بردارد.

تاب‌آوری، محصول نهایی یک پروژه نیست؛ فرآیندی است که هر روز ساخته می‌شود. خانه‌ای که امروز ایمن به نظر می‌رسد، فردا با یک تغییر کوچک در محیط اطرافش می‌تواند آسیب‌پذیر شود. بنابراین، تاب‌آوری نیازمند نگاهی پویا و همیشگی است، نه یک اقدام مقطعی.

تجربه کشورهایی که بحران‌های بزرگ را از سر گذرانده‌اند نشان می‌دهد آنچه پس از حادثه بیشترین درد را ایجاد می‌کند، نه خود حادثه، بلکه احساس ناتوانی در بازگشت به زندگی عادی است. خانه‌ای که از قبل برای بحران آماده شده باشد، این درد را به میزان چشمگیری کاهش می‌دهد. امنیت خانه، محصول هم‌افزایی سه ضلع است: قانون‌گذاری هوشمند، سرمایه‌گذاری مسئولانه و آگاهی خانواده و هیچ‌کدام به تنهایی کافی نیست.